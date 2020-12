Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Großsachsen. Genau 90 Jahre Männerhandball, 45 Jahre Frauenhandball, 2004/05 Meister der Badenliga, Aufsteiger in die Baden-Württemberg-Oberliga und im Jahre 2009/10 als Höhepunkt: Meister und Aufstieg in die Dritte Bundesliga. Für die Handballer des Turnvereins "Germania" Großsachsen (TVG) gibt es in diesem Jahr eigentlich einige Jubiläen zu feiern, wenn da nicht Corona wäre...

„Erfolgsvater“ Fritz Mayer. Foto: Hildebrand

Mit dem Aufstieg in die Dritte Bundesliga waren sie damals endlich am Ende eines langen Weges angekommen, der im Laufe der Jahrzehnte gepflastert war von Höhen und Tiefen. Für einen Mann ging ein Traum in Erfüllung: Fritz Mayer, zuständig für die Erste Mannschaft, stand seit 40 Jahren an vorderster Front und darf getrost als "Vater des Erfolges" bezeichnet werden. Was Mayer mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln geleistet und erreicht hat, verdient Hochachtung. Da wären noch Torwart- Trainer Adam Frohn, die Physiotherapeuten Stefan Schädler, Sven Fischer und Mannschaftsarzt Dr. Gerhard Wesch, ebenfalls seit 40 Jahren dabei, zu nennen. Natürlich auch die Trainer und Sponsoren, das begeisterungsfähige Großsachsener Publikum und die TVG- Vorstandschaft, die alle auf dieses große Ziel hingearbeitet haben.

Und so begann es einst: Hervorgegangen ist die Handballmannschaft aus den beiden Mannschaften des evangelischen und katholischen Jugendbundes, die gelegentlich das Handballspielen als Hobby betrieben. In der Saison 1930/31 konnte dem Badischen Sportbund (BSB) erstmals eine Mannschaft gemeldet werden, die an den Rundenspielen teilnahm. Wettkampfstätte war der Sportplatz im Großsachsener Tal, der im Laufe der Jahrzehnte viele Schlachten erleben sollte und heute die Reitanlage des Reit-, Fahr und Pferdezuchtvereins ist.

Anfangs war der Platz noch kürzer und schmäler, später wurde er ausgebaut zu einem Sportgelände mit den vorgeschriebenen Spielfeldmaßen. Bald wurden Erfolge verbucht, und die Mannschaft stieg in die nächsthöhere Spielklasse auf. Die Begeisterung nahm sehr schnell zu, und ab der Spielrunde 1932/33 konnte eine Jugend- und eine Zweite Mannschaft gemeldet werden. Alles spielte sich damals noch auf dem Großfeld ab.

Nach dem Krieg begann die Handballabteilung ab 1948 wieder mit dem offiziellen Training und den Punktspielen. Mittlerweile wurde der Sportplatz im Tal als Flüchtlingslager genutzt, und so waren die Handballer gezwungen, sich auf den "Bachwiesen" behelfsmäßig einen Ausweichplatz zu errichten. Nachdem die Baracken auf dem Talsportplatz ausgedient hatten, verlegten die Handballer ihr Domizil schließlich wieder auf die alte Spielstätte. Durch Abtragen der Erde auf der Bergseite und Aufschütten auf der Talseite gelang es nun, den Platz wesentlich zu vergrößern.

Die Großsachsener Handballer entwickelten sich zu einer schlagkräftigen Truppe und spielten Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre in der Verbandsliga, der zweithöchsten Spielklasse. Als Alternative kam zusätzlich der Kleinfeldhandball in Mode, der jedoch im Laufe der Jahre keine Chance haben sollte. Dafür spielte der Hallenhandball eine immer größere Rolle. Weil nur wenig Hallen vorhanden waren, mussten die TVG-Handballer sogar ins Englische Institut nach Heidelberg fahren, um gegen 23 Uhr trainieren zu können.

Im Laufe der Jahre setzte sich das Hallenspiel immer mehr durch, der Feldhandball verlor auch international an Bedeutung. In Großsachsen meldeten die Verantwortlichen 1975 zum letzten Mal eine Mannschaft für die Feldhandball-Verbandsrunde an – das war’s dann aber!

Großen Anteil am Aufschwung der Abteilung nach dem Kriege hatten die Abteilungsleiter Kurt Müller, Fritz Klohr, Hans Schröder, Günter Schumacher, Richard Klohr, Gerhard Wallat, Horst Stamm, Manfred Kopp und nicht zu vergessen, in den zurückliegenden fast 40 Jahren, Fritz Mayer. In Großsachsen selbst ging der Trend immer mehr zum Leistungshandball hin, was an Mannschaft, Trainer und Verantwortliche hohe Anforderungen stellen sollte.

Die Meistermannschaft von 2009/10 stieg unter Trainer Uli Schuppler in die Dritte Bundesliga auf. Foto: Hildebrand

Fritz Mayer stellt sich 1979 als Verantwortlicher der Handballer zur Verfügung, und seine Bilanz war überragend: Drei Mal badischer Pokalsieger, süddeutscher Pokalsieger und zwei Mal schaffte Großsachsen den Einzug in die Hauptrunde des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Der TVG spielte 25 Jahre in der Oberliga und stieg in die Regionalliga auf, wurde Meister und qualifizierte sich für die Dritte Bundesliga in der Saison 2009/10.

Das war der Höhepunkt einer jahrzehntelangen Aufbauarbeit beim TVG Großsachsen. Nach einem Jahr im Unterhaus stieg Großsachsen in der Saison 2012/13 wieder in die Bundesliga auf. Mit Trainer Stefan Pohl, dem Sportlichen Leiter Uwe Rahn und Torsten Frohn als Abteilungsleiter stehen erfahrene, ehemalige Spieler und Funktionäre neben Manager Thomas Zahn. Vom Abstieg sind die "Germanen" bisher wieder verschont geblieben. Bei den ehemaligen reinen Amateuren hat auch der Leistungshandball seinen Einzug gehalten.

Ein Spieler und Funktionär, der viele Höhen und Tiefen miterlebte, ist "Mister Handball" Heinrich Mayer senior , der über den Wandel beim TVG sagt: "Handball auf dem Dorf so wie früher hat heute keine Chance mehr, was viele Beispiele zeigen, denn mit eigenen Spielern ist das nicht zu stemmen, man muss investieren." Er sage immer: "Den Ball flachen halten und machen, was in Großsachsen machbar ist. Wir sind einige der wenigen Bundesligamannschaften, die nicht als Spielbetriebs-GmbH laufen." Es habe sich viel in die Großstädte verlagert mit ihrem Zuschauerpotenzial und finanzstarken Sponsoren. "Wir sind in Großsachsen mit dem Erreichten aber zufrieden", betont Mayer.