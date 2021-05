Bereitschaftsleiter Carsten Ewald (l.) und DRK-Ortsvereinsvorsitzender Michael Frank haben am Samstag in der Alten Turnhalle mit dem neuen Testangebot begonnen. Die Kabinen standen bereits von den Testungen unter der Woche. Foto: Peter Dorn

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. Schon kurz vor 15 Uhr bildete sich am vergangenen Samstagnachmittag eine kleine Schlange vor dem Eingang der Alten Turnhalle in Großsachsen. Dort war das neue Testzentrum der Gemeinde Hirschberg in Kooperation mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum ersten Mal im Einsatz. Zwischen 15 und 17 Uhr konnten sich die Bürger in vier Kabinen testen lassen. Einen Termin vereinbaren musste man vorab nicht.

Auch die Organisatoren mussten im Vorfeld nichts umbauen. "Unter der Woche wird der Raum als Teststation von der Turmapotheke von Frau Cortelezzi genutzt", erklärte Michael Frank. Er war als stellvertretender Leiter des Hauptamts der Gemeinde und als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins vor Ort.

Erst zum Test, dann zum Badesee

Zwar gibt es in Hirschberg zahlreiche Testmöglichkeiten, allerdings haben die Stationen meistens nur unter der Woche geöffnet. Deswegen habe der DRK-Ortsverein entschieden, die Gemeinde samstags zu unterstützen. "Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie es angenommen wird", sagte Frank. Offenbar sehr gut. Die Anzahl der Menschen, die vor der Alten Turnhalle Schlange standen, zeigte, dass durchaus Bedarf besteht.

Während sich viele auf das erste Essen in der wiedergeöffneten Gastronomie freuten, hatten einige bei strahlendem Sonnenschein anderes im Sinn: "Wir wollen heute Nachmittag noch nach Heddesheim an den Baggersee, dort haben wir eine Familienkarte", erzählte zum Beispiel Michaela Hohl. Die Hirschbergerin war gemeinsam mit ihren beiden Kindern Carla und Nils zu der Teststation gekommen. Sie selbst sei dank ihres Berufs im medizinischen Bereich zwar schon durchgeimpft, aber die Kinder brauchten für den Besuch am See ein negatives Testergebnis. Die Mutter freute sich ganz besonders darüber, dass auch Kinder ab sechs Jahren in der Alten Turnhalle einen Test machen können. Das geht nicht überall.

Während die Wartenden draußen in der Sonne standen, herrschte innen im Vorraum stetiger Trubel. DRK-Ortsvereinsvorsitzender Frank testete dort gemeinsam mit Bereitschaftsleiter Carsten Ewald zahlreiche Menschen. Dabei bewiesen Ewald und Frank, wie routiniert sie inzwischen sind. "Ich teste bei uns im Rathaus auch zweimal pro Woche die Kollegen", erklärte Frank.

Ein Vorteil der Teststation in der Alten Turnhalle ist die Spontaneität. Wer sich am Samstagnachmittag testen lassen wollte, musste dafür keinen Termin vereinbaren. Als der Abstrich überstanden war, hieß es schließlich, 15 Minuten vor der Tür zu warten, bevor Ewald oder Frank den Zettel mit dem Ergebnis durchs Fenster reichten. "Wenn das so weitergeht, braucht Ihr bald eine Sekretärin", scherzte eine der Getesteten angesichts der vielen Aufgaben, die Ewald und Frank aufgrund des großen Andrangs in der Alten Turnhalle zu bewältigen hatten.

Vor dem Fenster warteten auch Carla und Nils. "Es war schon unangenehm, aber es ging", lautete das tapfere Fazit von Carla nach dem Test. Und die Aussicht darauf, bald im Heddesheimer Badesee schwimmen zu können, tat ihr Übriges, um das unangenehme Gefühl des Tests schnell wieder zu vergessen. So ging es auch den meisten anderen, die an diesem Nachmittag in der Alten Turnhalle vorbeischauten, um mit einem negativen Testergebnis ein Stück Sicherheit und Normalität zurückzugewinnen. "Viel Spaß heute Abend" war daher wohl auch der meistgesagte Satz, mit dem die Getesteten bei Erhalt ihres negativen Ergebnisses von den anderen Wartenden verabschiedet wurden.

Das galt auch für Carla und Nils. Dank ihrer negativen Schnelltestergebnisse stand den Geschwistern für die Eröffnung der Badesaison im Heddesheimer See nichts mehr im Weg.