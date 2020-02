Die Tennishalle des Turnvereins „Germania“ Großsachsen ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. In den nächsten Wochen soll nun eine Projektgruppe aus Vorstand, Abteilungsleitung und Sachverständigen ein Konzept erarbeiten. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (zg/ans) Das Thema mit dem größten Diskussionsbedarf bei der jährlichen Versammlung der Tennisabteilung des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen war die Sanierung der Tennishalle. Erster Vorsitzender Marco Fleckenstein stellte den aktuellen Stand dar und warb bei den Mitgliedern für Verständnis, dass man die finanzielle Situation des Vereins immer im Auge behalten müsse. Es gebe aktuell einen großen Investitionsstau, bei dem abgewogen werden müsse, was zu welchem Zeitpunkt und in welchen Umfang umgesetzt werden könne, wird Fleckenstein in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Mitglieder forderten in diesem Zusammenhang vom Vorstand "mehr Transparenz und ein baldiges Konzept zu diesem Thema". Aus diesem Grund wird in den nächsten Wochen eine Projektgruppe aus Vorstand, Abteilungsleitung und Sachverständigen eingesetzt, die sich dem annehmen sollen.

Auch die Wahl eines neuen Abteilungsleiter-Duos stand bei der Versammlung am Freitag an. Nachdem Florian Peter und Tilmann Greiner offiziell zurückgetreten waren, stellte sich Greiner erneut zur Wahl. Wie der TVG auf RNZ-Nachfrage erläuterte, sei Peter aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Da die beiden als Team gewählt worden waren, sei Greiner aus formellen Gründen ebenfalls erst mal zurückgetreten, um sich dann als Teil des neuen Teams wieder wählen zu lassen.

Moritz Stadler, der zuvor die Ämter des Sportwarts und des Jugendabteilungsleiters innehatte, und Greiner wurden einstimmig für drei Jahre gewählt, müssen aber noch bei der Hauptversammlung im März bestätigt werden.

Moritz Stadler und Tilmann Greiner (r.) stehen nun an der Spitze der 343 Mitglieder starken Tennisabteilung. Foto: TVG

Zum neuen Sportwart wählten die Mitglieder den bisherigen Abteilungsleiter Florian Peter, der somit der Abteilung in neuer Funktion erhalten bleibt. Als neue Jugendabteilungsleiterin stellt sich Despina Magouliou bei der TVG-Jugendversammlung im März zur Wahl.

Die gut 30 Mitglieder erinnerte Peter in seinem Rückblick an "die wieder einmal erfolgreich Arbeit aus dem Jahr 2019". Mit 343 Mitgliedern, davon 135 Kinder und Jugendliche, umfasst die Abteilung acht Mitglieder mehr als 2018. Peter hob den Ruf der Abteilung über die Ortsgrenzen hinaus hervor, da mittlerweile ein Drittel der Mitglieder nicht aus Hirschberg stamme.

In die Verbandsrunde startete man mit 24 Mannschaften, 13 im Erwachsenenbereich, zwei Mixed- und neun Jugendmannschaften. Diese erstaunliche Anzahl bringe die TVG-Tennisanlage allerdings an ihre Kapazitätsgrenzen, weshalb auch nicht geplant sei, die Zahl der Mannschaften noch weiter zu erhöhen.

Als besondere Highlights in 2019 hob Peter das Sommerfest, die Trainingswoche am Gardasee, die Hirschberger Ortsmeisterschaften, die Renovierung des Vorraums der Tennishalle und die Spende über 14 Sonnenschirme für alle Freiplätze von Sponsor Edeka Zeilfelder hervor. Im Anschluss übernahm Tilmann Greiner das Wort und richtete den Blick in die Zukunft. Die gute Arbeit solle bewahrt und fortgeführt werden, um die Tennisabteilung weiterhin so attraktiv für ihre Mitglieder und Gäste zu halten. Sie startet 2020 mit 13 Erwachsenen- und sechs Jugendmannschaften sowie, aller Voraussicht nach, wieder mit zwei Mixedmannschaften. Des Weiteren wird schon mit der Planung für das Sommerfest am 25. Juli begonnen. "Die neue Homepage für den gesamten TVG inklusive einem Onlinebuchungstool für die Hallenplätze steht kurz vor der Fertigstellung", kündigte Greiner noch an.

Über die finanzielle Situation stellte Schatzmeister Gerd Schnabel einen ausführlichen Bericht zur Verfügung. Die Einnahmen seien zwar zurückgegangen, aber da man gleichzeitig die Ausgaben reduzieren konnte, wurde weder ein Gewinn noch ein Verlust erwirtschaftet.

Dietmar Stamm stellte noch die Arbeit des Förderkreises Tennisjugend vor. Durch viele Sponsoren, Spender und Veranstaltungen sei wieder eine beachtliche Summe zusammengetragen worden, die für Zuschüsse zum Training, Meldegebühren für Turniere, Mannschaftskleidung und Ausflüge verwendet wurde.