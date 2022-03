Von Christina Schäfer

Hirschberg-Großsachsen. Im vergangenen Jahr war Premiere für Jens Schlichting und sein "Piano-Mobil". Zusammen mit dem Magier Christoph Demian ging der Pianist auf Tour. Seine Bühne samt Flügel, die brachte er gleich mit. Die Bühne, das ist ein Fiat Ducato, den Schlichting über den Sommer 2021 ausgebaut hat. "Ich habe einen Holzboden verlegt", erzählt er. Der ist ausklappbar, verleiht der Breite von 1,80 Meter, die das Gefährt mit sich bringt, zusätzliche 90 Zentimeter. Zudem sind Verankerungen angebracht, in die der Flügel während der Fahrt von einem Auftrittsort zum nächsten eingehängt werden kann. Zu dem Holzboden haben sich Podeste, Vorhänge für den Bühnenhintergrund, Beleuchtung und ein Regal für die Projektion gesellt. Letzteres ein absolutes Muss. Über den Projektor flimmern Stummfilme, die der Pianist mit seinem Spiel unterlegt.

Das "Piano-Mobil", es ist wohl eine Einzigartigkeit, die sich Jens Schlichting hat einfallen lassen. Entstanden ist die Idee der rollenden Bühne während seiner jährlichen Konzerte in Italien, erzählt er. Der Gedanke: Wie schön wäre es, wenn er auf den kleinen Piazzen spielen könnte. Doch da sind die schmalen italienischen Gassen genauso im Weg wie die komplizierten und teils kostspieligen Bühnenaufbauten, die es für die Akustik eines Open-Air-Klassikkonzerts benötigt. Dafür kann schon mal eine vierstellige Summe fällig werden. Egal, ob in Italien oder Deutschland. "Das ist für viele Veranstalter nicht leistbar", weiß Schlichting.

Jens Schlichting und sein "PianoMobil" Produktion: Götz Münstermann /Kamera: Bernhard Kreutzer

Ein Argument mehr, seinen Gedanken mehr Struktur zu geben. Mit der angespannten Corona-Situation im Rücken verwirklichte er seine Idee dann im vergangenen Jahr dank Fördergeldern aus dem Programm "takepart" im Rahmen des von der Regierung aufgelegten Pakets "Neustart Kultur". Gut zwei Monate baute er seine Wanderbühne aus. Der verregnete Sommer war ihm dabei keine Hilfe – im Gegenteil. Lag die Bodenplatte bereit zum Bauen, begann es zu tröpfeln – und Schlichting musste wieder verstauen, umdisponieren, warten. "Das war stressig", blickt er zurück, sagt aber auch: "Es hat sich gelohnt."

Wenngleich zu diesem Zeitpunkt der Regen sein Wegbegleiter war, aber noch kein Programm stand, keine Probe absolviert und die Bühne nicht bereit war, ging Schlichting in die Vermarktung. Und er lief bei vielen Veranstaltern offene Türen ein. "Es ist extrem attraktiv, dass es logistisch keine Einschränkungen gibt", erklärt Schlichting den großen Vorteil des "Piano-Mobils". Selbst bei der Stromversorgung ist es autark. Die läuft über einen eingebauten Akku. So wird Schlichting gern gebucht für das private Konzert unter freiem Himmel. Drei Wochen waren Schlichting und Demian im August und September 2021 unterwegs, fuhren durch die Region bis weit in den Schwarzwald hinein, waren im Hessischen von Wiesenbaden bis Offenbach. Aber nicht nur das Publikum, das selbst im Regen ausharrte, war begeistert. "Das war eine besondere Erfahrung, künstlerisch wie menschlich", erinnert sich Schlichting gern. Für ihn war nicht zuletzt die Darbietung des Spiels Open-Air eine Premiere. "Das hat eine ganz andere Atmosphäre", zeigt er sich mehr als angetan von der Möglichkeit, dem Publikum in diesem Rahmen näher zu sein als in der konservativen Konzerthalle. "Ich mag das", sagt er – wenngleich er es bis dato nicht gewohnt war. Ebenso ungewohnt für ihn: Er spielt bei jedem Termin auf seinem Flügel, einem Modell des Wiener Herstellers Wendl & Lung. Kein Wunder also, dass es bei so vielen positiven Erinnerungen 2022 wieder eine Tour geben soll.

Programmatisch hat Schlichting ausgebaut, bietet Veranstaltern verschiedene Buchungsmöglichkeiten. Mit an Bord auf der Wanderbühne ist dann auch wieder Zauberer Christoph Demian. Neben dem letztjährigen haben die beiden ein weiteres Programm ausgearbeitet. "Wir haben so viele Ideen, wir könnten auch drei Programme machen", lacht Schlichting. Losgehen soll es, wenn es wärmer wird und der edle Flügel wieder seinen Platz auf dem "Piano-Mobil" einnehmen kann, ohne Schaden zu nehmen. Bis dahin steht er warm und trocken im Studio des Musikers. Warm und trocken – geht es nach Jens Schlichting, sollte das dann auch das Motto des diesjährigen Sommers sein, damit Künstler wie Publikum Zauber und Musik genießen können.