Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12. Dezember nicht-öffentlich beschlossen, eine Teilungsversteigerung für das Areal südlich des Edeka-Marktes in Großsachsen in die Wege zu leiten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verwaltung hervor. Damit soll die Eigentümergemeinschaft aufgelöst werden, "um die Realisierung des Drogeriemarktes und Gesundheitszentrums im Sterzwinkel weiter voranbringen zu können".

Hintergrund ist folgender: Das betroffene Grundstück gehört derzeit zwölf Teileigentümern - darunter die Gemeinde -, die alle einem Verkauf zustimmen müssen. Da laut Verwaltung "einige wenige Eigentümer" dem Verkauf nicht zugestimmt haben, die Gemeinde aber "ein nicht unerhebliches öffentliches Interesse in der Umsetzung des Projektes sieht" und inzwischen ein gewisser Zeitdruck entstanden ist, damit das Vorhaben nicht an einer anderen Stelle realisiert wird, haben sie und der Gemeinderat sich zur Teilungsversteigerung entschlossen.

Das hätte übrigens auch jeder andere Privateigentümer tun können, dem in diesem Fall nicht ein bestimmtes Stück gehört, sondern einfach ein Anteil des Areals.

Bürgermeister Manuel Just wollte auf RNZ-Anfrage weder etwas über die genaue Zahl der nicht an einem Verkauf interessierten Eigentümer sagen noch über deren Gründe. "Das möchte ich zum Schutz der Eigentümer nicht kommentieren", so Just. Jeder habe seine Interessen, und dafür müsse man auch Verständnis aufbringen. "Ich habe aber die Interessen der Gemeinde zu vertreten", betonte der Bürgermeister. Der infrastrukturelle Aspekt stehe im Vordergrund, der hier viel wichtiger sei als der monetäre.

Wie es nun weitergeht? "Die Gemeinde wird in den nächsten Tagen den Antrag auf Teilungsversteigerung einreichen." Ein Gutachter wird dann das 3115 Quadratmeter große Areal schätzen. Am ersten Verhandlungstag am Amtsgericht muss laut Just mindestens die Hälfte des Werts geboten werden. Es kann dann sowohl sein, dass die Grundstückseigentümer einen geringeren Verkaufswert erzielen, als auch, dass dieser höher ausfällt als durch das Veräußern an einen Investor. "Es ist eine Art Lotterie", meinte Just.

Ob der potenzielle Investor auch mitbietet? Aus der Pressemitteilung der Kommune geht nämlich hervor, dass die Gemeinde für das Projekt einen Investor gefunden hat, der das Grundstück kaufen und das Gebäude errichten würde. "Es ist zu erwarten, dass der Investor mitbietet", sagte Just, ohne jedoch dessen Namen preisgeben zu wollen. Letztlich muss es gar nicht zur Versteigerung kommen: Es ist nämlich auch noch möglich, das Verfahren zu stoppen. "Das passiert gar nicht so selten", sagte Just. Auch für die Kommune wäre es der "schönere" und der "angenehmer Weg", wenn es zu einer einvernehmlichen Lösung käme.

Egal wie es weitergeht, die Verwaltung ist jedoch überzeugt: "Wenn die Gemeinde auch von der fehlenden Mitwirkungsbereitschaft einzelner überrascht wurde, so gehen wir nach wie vor von der Realisierbarkeit des Gesamtprojekts aus."

Dieses hatte eine lange Vorbereitungszeit und stieß auch teilweise auf Kritik, unter anderem weil eine Gefährdung des bereits bestehenden Einzelhandels befürchtet wurde und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Am 26. Juni hatte der Gemeinderat schließlich den Bebauungsplan "Sterzwinkel I, 1. Änderung" beschlossen und damit die Grundlage für eine weitere Entwicklung auf der derzeit ungenutzten Fläche südlich des Edeka-Marktes in Großsachsen geschaffen.

Angedacht ist der Bau eines zweigeschossigen Gebäudes mit einem Drogeriemarkt im Erdgeschoss und einem Gesundheitszentrum im Obergeschoss. Der Investor hat laut Bürgermeister Just auch schon Angebote von mehreren Drogeriebetreibern.