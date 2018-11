Von Walter Brand

Hirschberg-Großsachsen. Lichterglanz, handwerkliche Kunst und kulinarische Erlebnisse zogen am Sonntag zahlreiche Besucher in die Alte Turnhalle. Der Frauenchor vom Musik- und Gesangverein (MGV) "Sängerbund" Großsachsen hatte erneut zum kleinen, aber feinen "Lichtermarkt" eingeladen. Eine kleine "Zeltstadt" sorgte für ein wohliges Ambiente.

Alle Verkaufsbereiche der Aussteller präsentierten sich in einem vorweihnachtlichen mit Tannengrün, Windlichtern und Lichterketten geschmückten Bild. Die Besucher freuten sich mit Bürgermeister Manuel Just, der mit seiner Familie den Markt besuchte.

Das umfassende Angebot der 28 Hobby-Künstler aus Großsachsen und der Region konnte sich sehen lassen. Dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Neben Schmuck und selbst gezogenen Kerzen gab es auch Mützen, Schals und Socken und vielerlei Kunstwerke. Darunter befanden sich Sterne und Glaswaren bis hin zu Schwibbogen und Weihnachtskrippen samt handgeschnitzter Figuren.

Im Gespräch mit Holzschnitzer Dieter Schuhmann aus Schriesheim konnte man einiges über sein Hobby erfahren. "Bis ein Lichter- oder Schwibbogen, der im Erzgebirge seinen Ursprung hat, von dünnem Sperrholz ausgesägt und bearbeitet ist, benötigt man gut acht bis zehn Stunden", sagte Schuhmann. Vornehmlich zur Advents-und Weihnachtszeit werden die beleuchteten Schwibbögen in die Fenster vieler Häuser gestellt. Wunderbare Keramikarbeiten präsentierte Jana Kreis. Gisela Thünker zeigte zahlreiche gefertigte Mode-Unikate. An weiteren Ständen konnte man Patchwork-Artikel und handgesiedete Pflanzenölseifen kaufen. Töpferarbeiten präsentierte die "Werkstatt am Zehntberg". Mit dabei war auch der "Eine-Welt-Laden", der Produkte aus fairem Handel anbot. Im Angebot durften diverse Marmeladen und Himbeeressige nicht fehlen.

Unter anderem mit dem Lied „Abends, wenn es dunkel wird“ erfreuten die Kinder die Besucher des „Lichtermarkts“ am Sonntagnachmittag in der Alten Turnhalle. Foto: Brand

Die Küche der Sängerinnen war bereits am frühen Vormittag in Betrieb genommen worden. Zur Tischzeit offerierten sie einen deftigen "Jägertopf" mit Spätzle und eine Kürbiscremesuppe, die rasch ausverkauft waren. Für den kleinen Hunger gab es eine leckere Bratwurst, die im Außenbereich Karin und Steffen Kunz zubereiteten. Gleich gegenüber konnte man bei Regina Beck eine große Palette ihrer Garten-Produkte kaufen. Christian Würz zeigte mit seinen Freunden, was man alles aus Holz für die stille Zeit fertigen kann.

Selbst gebackenen Kuchen boten die Sängerinnen in der Halle an. An den Tischen wurde bei einem Tässchen Kaffee, heißem Glühwein oder einem Gläschen Sekt so mancher Plausch gehalten.

Mit dabei waren in diesem Jahr wieder die Kinder vom AWO-Waldkindergarten, die am Nachmittag mit ihren herzerfrischenden Vorträgen die Marktbesucher erfreuten. Unter der Leitung von Bettina Bolsinger sangen sie unter anderem das Lied "Abends, wenn es dunkel wird".

Aufgrund der großen Besucherzahl fiel das Fazit bei den Ausstellern wie bei den Sängerfrauen rundum positiv aus. "Die Vielfalt der Teilnehmer und der kulinarischen Genüsse ist Jahr für Jahr etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns, dass wir dem Markt und seinen Besuchern in der Alten Turnhalle wieder einen schönen, passenden Rahmen bieten konnten", resümierte Ilse Vogelgesang vom Frauenteam "Lichtermarkt". Sie dankte allen Ausstellern für ihre Teilnahme und allen Helfern für die Unterstützung.