Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Wo derzeit die Luzerne auf den Feldern südlich des Hirschberger Gewerbeparks gedeiht, könnte bald schon ein Gewerbegebiet entstehen. Der Hirschberger Gemeinderat hat mit den Stimmen von CDU, FDP und Freien Wählern Ende Juli einen Aufstellungsbeschluss für einen diesbezüglichen Bebauungsplan gefasst. SPD und GLH enthielten sich damals ihrer Stimmen beziehungsweise votierten mit Jürgen Steinle (GLH) gegen den Aufstellungsbeschluss. Zudem hatten die beiden Fraktionen den Antrag gestellt, Leitsätze und Kriterien für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben als "elementaren Bestandteil" in die Planung aufzunehmen. Warum SPD und GLH eine kritische, zum Teil sogar ablehnende Haltung gegenüber dem geplanten Gewerbegebiet einnehmen, verdeutlichten sie bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag am Rand des Gewerbeparks.

Zunächst ging jedoch die Regionalgeschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rhein-Neckar-Odenwald, Bianca Räpple, auf Flächenverbrauch und Flächenversiegelung in Deutschland ein. "Der Boden hier ist über Jahrtausende hinweg entstanden", verdeutlichte sie den rund 25 erschienenen Bürgern, wie kostbar die Böden der Rheinebene sind. Durch die Bebauung gingen die natürlichen Bodenfunktionen wie etwa als Wasser- und Kohlenstoffspeicher verloren. Allein innerhalb der letzten 70 Jahre habe sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland verdoppelt.

Anstrengungen, die Inanspruchnahme neuer Flächen für den Wohnungsbau oder für Gewerbegebiete zu verringern, zeigten nur geringe Wirkung, so die Expertin. Entsprechend der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sollten in diesem Jahr nur noch 30 Hektar pro Tag in Deutschland neu bebaut werden. Noch im Jahr 2018 wurde jedoch fast die doppelte Fläche neu in Anspruch genommen. Zudem führe die Novelle des Baugesetzbuchs, durch die eigentlich der Bau von Mietwohnungen gefördert werden sollte, zu einer weiteren Umwidmung von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Dabei werde das gesetzte Ziel – der Bau von Wohnungen für den kleinen Mann – gar nicht erreicht: Es würden vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet.

"Für eine Erweiterung des Gewerbeparks um fünf Hektar hätte durchaus Gesprächsbereitschaft bestanden", ging der ehemalige SPD-Gemeinderat Thomas Scholz auf die Gründe für die Ablehnung des Aufstellungsbeschlusses ein. Von der Verwaltung sei aber ohne vorherige Rücksprache das gesamte Gelände, das nach dem Flächennutzungsplan noch zur Verfügung steht, für die Erweiterung vorgesehen worden. Zudem gebe es keine aktuelle Bedarfsanalyse für eine Erweiterung des Gewerbeparks, vor allem nicht unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Krise.

Auf weitere Probleme, die mit der Erweiterung verbunden sein könnten, wies GLH-Gemeinderätin Monika Maul-Vogt hin. So befinde sich der vorhandene Verbindungsweg vom jetzigen zum möglicherweise zukünftigen Gewerbegelände im Privatbesitz des Entwicklers des alten Gewerbeparks. Mit der Erschließung über das bestehende Gewerbegebiet entstehe ein "gefangenes Gebiet", das nur über diesen Weg zu erreichen ist.

Es seien bereits Andeutungen gemacht worden, so Alt-Gemeinderat Scholz, dass die Erweiterungsfläche über die Heddesheimer Straße zusätzlich angebunden werden könnte. Dies führe zu einem weiteren Flächenverbrauch. Weiterhin sei das vorhandene Verkehrsgutachten für den Gewerbepark im Jahr 2000 erstellt worden. Seitdem habe sich jedoch die Verkehrssituation erheblich geändert. So gehe das damalige Gutachten von einem hohen Verkehrsaufkommen zwischen 15 und 19 Uhr aus. "Heute ist aber schon in den Morgenstunden viel Verkehr im Gewerbegebiet", so GLH-Gemeinderätin Maul-Vogt. Deshalb sei ein neues Gutachten erforderlich.

Ebenso müssten Leitsätze und Qualitätskriterien für neu anzusiedelnde Gewerbebetriebe erstellt werden, die den heutigen Gegebenheiten gerecht werden. So gelte es, darauf zu achten, dass die Betriebe geringe Emissionen verursachen und einen Bezug zur Gemeinde haben. "Inwieweit GLH und SPD das Bürgerbegehren aktiv unterstützen, ist innerparteilich noch nicht entschieden", ging Scholz auf das geplante Bürgerbegehren ein. Diese Entscheidung hänge auch vom Verlauf des Verfahrens und den Beschlüssen des Gemeinderats ab.