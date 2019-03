Hirschberg-Großsachsen. (nip) Angesichts des immer wieder einsetzenden Regens war der rote Trekkingschirm, den der junge Vater beim Flohmarkt der Großsachsener "Buwe" erworben hatte, keine schlechte Idee. Das Kind saß trocken im Tragesack auf dem Rücken, und der Papa hatte beide Hände frei.

Beim Flohmarkt, den der 37 Mitglieder starke Verein zweimal jährlich im Frühjahr und Herbst veranstaltet, findet man nützliche Dinge. "Große Sachen sind heute gut weggegangen. Ich hatte einen Heizstrahler dabei, der ist weg", freute sich eine Verkäuferin aus Leutershausen. Und fügte an: "Ich habe aber auch gehört, dass das ein erfolgreicher Flohmarkt ist." In der Tat gab es auch diesmal wieder im Vorfeld einen Ansturm von über 200 Interessenten auf 87 ausgelobte Verkaufstische. Und im Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem die Grippewelle viele Veranstalter zwang, ihre Warteliste auf der Suche nach Ersatz abzuarbeiten, gab es diesmal kaum Ausfälle.

Buwe-Vorsitzender Christian Würz hatte zudem den Eindruck, dass gestern sehr viel für ganz kleine Babys im Angebot war. "Wir wachsen", stellte er fest und bezog sich dabei auch aufs Neubaugebiet Sterzwinkel, wo sich viele junge Familien angesiedelt haben. Trotz Sturmwarnungen und später einsetzender Sturmböen, und obwohl es der letzte Feriensonntag war, zeigten sich die Buwe mit dem Zulauf sehr zufrieden. Zufrieden auch deshalb, weil es diesmal gelungen war, einen Stau am Eingang zu vermeiden. "Wir haben zum ersten Mal allen Verkäufern ein Bändchen ausgeteilt. So konnten sie sich am Eingang ausweisen und zügig aufbauen", so Würz. Ansonsten blieb das Konzept gleich, mit der Spielecke für Kinder, kleinem Bewirtungsangebot und der Möglichkeit, Kleidung am Ende nicht wieder mit nach Hause zu nehmen, sondern an die Caritas Weinheim und den DRK Kreisverband Mannheim zu spenden.

20 Helfer stemmten in zwei Schichten den Einsatz, darunter bereits morgens früh ab acht Uhr mit Alina auch ein "Mädel", obwohl der Flohmarkt ja sonst fest in "Buwe-Hand" ist. Den Erlös widmen die Vereinsmitglieder dem Startschild für den historischen Ortsrundgang Großsachsen, der noch in diesem Jahr fertig werden soll. Das erste Schild mit Infos über den Ortsteil soll dann an der alten Tabakfabrik hängen.