Hirschberg-Großsachsen. (wabra) Im Ort und auch darüber hinaus war Ingo Stamm aus Großsachsen als Alleinunterhalter geschätzt. Nun ist er am Dienstag im Alter von 89 Jahren gestorben. In diesem Jahr konnte er noch die Kronjuwelenkonfirmation (75 Jahre) feiern. Der Verstorbene, der in Mannheim bei Mercedes-Benz tätig war, liebte seine Heimatgemeinde Großsachsen, wobei er sich in seiner Freizeit besonders dem Chorgesang beim MGV Sängerbund und dem Vereinssport beim Turnverein "Germania" (TVG) widmete.

Musik und Gesang begleiteten ihn ein Leben lang. Fast auf den Tag genau sind es 70 Jahre, als er das erste Notenblatt bei einer Chorprobe seines Vereins, dem MGV Sängerbund Großsachsen in die Hand nahm. Großes Interesse zeigte er in dieser langen Zeit seiner aktiven Mitgliedschaft auch an der Vereinsarbeit als Schriftführer und im Vergnügungsausschuss. Viele Jahre stellte er sein musikalisches Können zudem als Vizedirigent dem Verein bei unzähligen Auftritten und Veranstaltungen zur Verfügung. Mit seiner Quetschkommode sorgte er für viele vergnügliche Stunden. In diesen Genuss kamen auch viele Vereine im Ort und darüber hinaus, die Ingo Stamm als Alleinunterhalter sehr schätzten. Bei der Gemeinde Hirschberg gestaltete er unzählige Seniorennachmittage.

In der Kirche brachte sich der Verstorbene ebenfalls ein: So sang er viele Jahre mit seiner sonoren Bassstimme beim evangelischen Kirchenchor Großsachsen mit. Eine besondere Stellung nahm sein Engagement beim "Männerquartett Bergstraße" ein. Mit dem Sonderensemble bereiste er viele Städte in Deutschland und im europäischen Ausland. Unvergessen bleibt ein Auftritt des Ensembles bei einem Chorfest in Mainz, als er Chorleiter Volker Schneider vertreten musste. Nicht nur der Klassenpreis wurde unter seiner Leitung ersungen, sondern auch der Dirigentenpreis.

Beim Weinheimer Erfolgsmusical "Glasnost" spielte und sang er mit weiteren Mitgliedern vom MGV Sängerbund. Nicht nur bei den Aufführungen in Weinheim, sondern auch in Moskau im Jahr 1996 war Ingo Stamm mit dabei.

Er unterstützte zudem die Partnerschaft mit Brignais und Niederau. Die Geselligkeit und ein gutes Viertel Wein liebte der verstorbene Hobbywinzer. Als das Vereinslokal "Zur Rose" unter Fritz Keller in Großsachsen noch geöffnet hatte, hieß es oft in geselliger Runde: "Ingo, stimm e Lied oh!" oder "Hol’ die Quetsch’, ma singe noch e Lied zamme!"

Im Protokollbuch des MGV Sängerbund ist vermerkt, dass er ein äußerst fleißiger Sänger war und mehrmals für 100-prozentige Anwesenheit bei den Proben ausgezeichnet wurde. Doch nicht nur vom MGV und den Chorverbänden erhielt er viele Ehrungen, sondern auch vom Evangelischen Kirchenchor und vom TVG Großsachsen. Er verwirklichte hier sein sportliches Hobby, nämlich den Tischtennissport. Dies führte dazu, dass er über Jahrzehnte verantwortlicher Leiter der Tischtennisabteilung war. Und so wird er vielen Hirschbergern fehlen.

Die Beisetzung findet am Dienstag, 16. November, um 14 Uhr, auf dem Großsachsener Friedhof statt.