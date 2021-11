Von Annette Steininger

Hirschberg. Sieben Jahre ist es her, dass die Gemeinde Hirschberg dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar beigetreten ist. Und doch lässt sich noch immer nicht sagen, wie es mit dem Glasfaser-Ausbau weitergeht. Daher musste sich der Leiter für Vertrieb und Kundenbetreuung des Zweckverbands, Frank Bartmann, in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) auch einiges an Kritik anhören. Er informierte in Vertretung des verhinderten operativen Leiters, Thomas Heusel, über den Stand des Breitbandausbaus.

"Wir hätten uns mehr gewünscht", schickte Bürgermeister Ralf Gänshirt den Ausführungen voraus. Zwar sei der Gewerbepark nun im Prinzip angeschlossen und auch die Backbone-Trasse Ost-West durch Großsachsen nahezu fertiggestellt, aber durch die geänderten Förderrichtlinien des Bundes sei der weitere Ausbau ins Stocken geraten. Gerade bei den Schulen, deren Anschluss eigentlich bereits für dieses Jahr geplant gewesen sei, hätte man mehr erwartet. "Hier werden wir darauf drängen, dass das schnell erledigt wird", betonte Gänshirt.

Doch einen genauen Zeitpunkt konnte Bartmann nicht nennen. Er erläuterte zunächst den Baufortschritt und verwies auf die schon erfolgten Maßnahmen wie insgesamt 400 Kilometer verlegte Trassenlänge im Kreisgebiet. Durch Hirschberg verlaufen im Prinzip zwei Trassen. Zum einen diejenige von Nord nach Süd, sprich von Weinheim aus gen Heidelberg, und von Großsachsen aus gen Heiligkreuzsteinach, die sogenannte Ost-West-Trasse. Bei rund 102 Grundstücken entlang der Backbone-Trasse durch Großsachsen haben nur 18 Eigentümer einen Hausanschluss beauftragt.

Dass es hier keine "mega Quote" gibt, führte Bartmann auch auf den hohen Preis zurück, den solch ein Hausanschluss kostet, "Um die 2000 Euro", erläuterte er die Kosten auf Nachfrage von Gänshirt. Diese lege allerdings die Baufirma fest. Dieses Jahr finden hier noch letzte Arbeiten statt, der Anschluss soll dann im ersten Quartal 2022 stattfinden.

Im Gewerbepark haben sich 38 von 43 Betrieben anschließen lassen. Angesichts der Verzögerung durch die neuen Förderrichtlinien freute sich Bartmann: "Was wir haben, haben wir." Auch für die Gemeinde sei das von Bedeutung, weil sie von den Pachteinnahmen profitiere und so die Kosten einfacher refinanzieren könne. Auch auf Leutershausen warf Bartmann einen Blick, wo er für die Martin-Stöhr-Schule zwar realistische Chancen sah, die Glasfaser-Anbindung zu schaffen, wohingegen es beim Rathaus noch dauern könne, dieses an Netz zu kriegen.

Bartmann erläuterte auch noch mal, was die Umstellung von der "Weiße-Flecken-Förderung" auf die "Graue-Flecken-Förderung" im April bedeutet. So sind Bereiche mit Supervectoring oder Kabelanschluss nun nicht mehr förderfähig. Das Problem: In Hirschberg haben von 2876 Anschlüssen 2250 Supervectoring von der Telekom und 1500 einen Kabelanschluss, manche also sogar beides. "60 Prozent der Haushalte im Kreis werden nicht mehr förderfähig sein", prognostizierte Bartmann.

Das stellt den Zweckverband vor Herausforderungen, er muss auch eine neue Marktstudie machen, mit deren Ergebnissen er bis zum Ende des Jahres rechnet. Anfang 2022 sollen dann die Gespräche mit den Bürgermeistern – dem Zweckverband gehören neben Hirschberg noch 53 weitere Kommunen an – geführt werden. Die Gemeinde könnte sich natürlich auch überlegen, ob sie die Schulen solitär anschließt, was aber dann Kosten von 105.000 Euro für die Großsachsener und 90.000 Euro für die Leutershausener nach sich ziehen würde.

Angesichts der nicht wirklich rosigen Aussichten erkundigte sich der Bürgermeister, was denn von den privaten Anbietern zu halten sei, die massiv auf den Markt drängen und versprechen würden, sie würden ganz Hirschberg anschließen, wenn sie nur eine entsprechende Vertragsquote hätten. Bartmann bestätigte diesen Trend; viele Investoren würden hier die hohe Rendite sehen. Generell sei dieses große Interesse ja zu begrüßen, aber noch mehr hätten sie es begrüßt, wenn das den Unternehmen früher eingefallen wäre. Dann hätte man den Zweckverband gar nicht gründen müssen.

Die Erfahrungen mit den Privaten seien unterschiedlich, meinte Bartmann. So berge ein Ausbau durch diese für die öffentliche Hand die Chance, dass weniger Kosten entstünden als durch den Zweckverband. Allerdings fordern sie Vertragsabschlüsse von mindestens 30 bis 40 Prozent. Knackpunkt könne die Realisierung sein, die oft so kostengünstig wie möglich sein soll. Und der Zweckverband würde sich stets an die Vorgaben des Bauamts halten, bei einem privaten Anbieter müsse die Gemeinde das Vorhaben engmaschig begleiten.

Der Bürgermeister nahm mit, dass man sich im nächsten Jahr darüber unterhalten müsse, ob man mit dem Zweckverband weitermachen wolle oder zu einem privaten Anbieter wechselt. Jürgen Steinle (GLH) machte seinem Unmut Luft. Vor allem in Hinblick auf die aktuelle Situation, Stichwort "Homeoffice und Homeschooling", sei schnelles Internet ein wichtiges Thema. Angesichts fehlender Aussagen, wie und wann es nun weitergeht, müsste man schon die Frage stellen: "Haben wir da aufs falsche Pferd gesetzt?" Thomas Scholz (SPD) hieb in die gleiche Kerbe und war einigermaßen fassungslos angesichts des Ist-Zustands nach sieben Jahren.

Werner Volk (FW) wollte wissen, wie es denn mit dem Anschluss der zwei landwirtschaftlichen Siedlungen aussieht, weil weißer als dort könne kaum ein Fleck sein. "Die sind grundsätzlich förderfähig, und wir versuchen, diese speziellen weißen Flecken mitzubedienen", versicherte Bartmann. Von ihm wollte Oliver Reisig (FDP) noch wissen, wie denn der Zweckverband den Drittanbietern generell gegenüberstehe. Das Ganze werde ja mit Fördermitteln gebaut, sagte Bartmann. "Wir müssen es qualifizierten Netzanbietern überlassen." Zunächst geht das Netz an die NetCom BW, die wiederum mit einem Dienstleister einen Kopplungsvertrag abschließen kann. Dieser zahlt dann Pacht an den Zweckverband. "Wir würden uns freuen, wenn’s mehr werden, denn Wettbewerb belebt das Geschäft", meinte Bartmann.