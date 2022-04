Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Mit der Unterzeichnung des städtebaulichen Rahmenvertrags durch Bürgermeister Ralf Gänshirt und dem Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft "Im Rott", Michael Zimmermann, ist am Donnerstag der nächste Schritt zur Erweiterung des Hirschberger Gewerbeparks um zehn Hektar vollzogen worden. "Es werden in Zukunft noch weitere Verträge folgen", kündigte Gänshirt an. Die Rahmenvereinbarung regle die Finanzierung und Kostenübernahme der Beteiligten, um das Projekt voranzubringen.

Der Bürgermeister erinnerte zugleich daran, dass seit dem Gemeinderatsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet im Juli 2020 bereits einige Zeit vergangen ist. Knapp ein Jahr nach dieser Entscheidung gab es erst grünes Licht für das Vorhaben, nachdem beim Bürgerentscheid sich die Mehrheit für eine Erweiterung des Gewerbegebiets ausgesprochen hatte. Danach gründete der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe, und schließlich kamen die Rechtsvertreter beider Parteien ins Spiel, um den Vertrag aufzusetzen. "Zur Zufriedenheit aller", betonte Gänshirt und ließ nicht unerwähnt, dass alle Fraktionen die Vereinbarung gelobt hatten.

"Dann wird ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden müssen", skizzierte Zimmermann den weiteren Ablauf. Danach stehe der Erschließungsvertrag an, mit dem etwa die Lage der zu bebauenden Grundstücke, der Grünflächen und Straßen geregelt werde. "Dieser Vertrag kommt aber erst später", betonte Zimmermann. Denn es gelte zu berücksichtigen, dass die Untersuchungen zur Fauna und Flora in dem Gebiet eine komplette Vegetationsperiode umfassen müssten. Zwar habe man damit bereits begonnen, doch könnten sie erst im Februar kommenden Jahres abgeschlossen werden. Zimmermann hoffte, dass noch in diesem Jahr die erste Offenlage der Pläne möglich sei, die zweite Offenlage, die auch die Untersuchungen zur Fauna und Flora enthalte, sollte im kommenden Jahr erfolgen.

"Es ist ein Projekt, das uns allen am Herzen liegt, deshalb sollten wir nichts übers Knie brechen", warnte Gänshirt zugleich vor übereilten Handlungen. Außerdem sah er sich in der Pflicht, noch vor der Offenlage die Öffentlichkeit über die Pläne zu informieren. Allerdings müssten diese erst noch erarbeitet werden, damit man etwas präsentieren könne. Dieses schrittweise Vorgehen zeigt sich auch bei der Auswahl der zukünftig in dem neuen Gewerbegebiet ansässigen Firmen. "Wir haben die bereits bekannten Interessenten angeschrieben und mit ihnen gesprochen. Wir machen aber keine Vorverträge", berichtete Zimmermann.

Denn zunächst gelte es festzulegen, wo die Gemeinde ihre Prioritäten bei der Nutzung des Gewerbegebiets sieht. "Es wäre kontraproduktiv, vorab Verträge mit Interessenten zu schließen", sah dies Gänshirt genauso. Zunächst müsse sich der Gemeinderat erst einmal darüber einigen, welche Unternehmenssparten überhaupt angesiedelt werden sollen. Dazu fehle noch das städtebauliche Konzept. Allerdings habe man einem großen Logistikunternehmen, das Interesse für eine größere Fläche angemeldet hatte, bereits eine Absage erteilt, verriet Zimmermann. "Gehen wir es an", sagte Gänshirt und blickte positiv gestimmt in eine arbeitsintensive Zukunft.