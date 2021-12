Von Max Rieser

Hirschberg. Es war ein turbulentes Wochenende für die Gastronomen im Land. Erst wurde 2 G-plus als Voraussetzung für einen Restaurantbesuch angekündigt, dann wurden bereits Drittgeimpfte und jene, deren Zweitimpfung oder Genesung weniger als sechs Monate zurückliegen, ausgenommen. Vor allem die Ausnahmen spielen den Gaststättenbetreibern in die Hände, die um das so wichtige Weihnachtsgeschäft bangen.

> Gasthaus "Zur Bergstraße": Hier gab es einen lustigen Zufall. Am 2. Dezember, also einen Tag, bevor die 2G-plus-Regel für die Gastronomie angekündigt wurde, hatte sich die Viernheimer Ärztin Katja Linke im Lokal gemeldet und mit den Betreibern eine Impfaktion auf die Beine gestellt. Dabei konnten 40 Personen ihre Booster-Impfung erhalten. Da es sich fast ausschließlich um Stammgäste des Gasthauses handelte, können zumindest diese weiterhin problemlos kommen. Schon vorher konnte die 2 G-Regel die Stammgäste nicht abhalten. Viele der Weihnachtsfeiern wurden allerdings abgesagt: "Wir hätten die Feiern gerne ausgerichtet, aber wir können jetzt an der Situation nichts ändern", erklärt Jennifer Knapp, die Schwester von Betreiber Jürgen Drefs.

> Hotel Krone: Ein Großteil der Weihnachtsfeiern wurde durch die schwindelerregenden Infektionszahlen schon in den letzten Wochen abgesagt, berichtet Betreiberin Sabine Grüber. An den Wochenenden seien die Reservierungszahlen stabil, unter der Woche würden die Besuche stark einbrechen. Für Weihnachten sehe die Reservierungslage noch gut aus, das Lokal ist an den Feiertagen ausgebucht. Um die Gäste vorzubereiten, rufen Grüber und ihr Team momentan alle an und erklären die Regeln. Das raube Zeit, und am Sonntag hätte es auch Umsatz gekostet, denn zuerst hatte man die Leute darüber informiert, dass sie sich für einen Besuch testen lassen müssen, was zu zahlreichen Absagen geführt habe. Wenige Stunden später kamen die Ausnahmen, die viele der Gäste betroffen hätte, die dann schon abgesagt hatten, ärgert sich die Chefin.

Die Ausnahmen von der Testpflicht seien zwar positiv, der Betrieb würde aber trotzdem darunter leiden. Geöffnet müsse sie das Restaurant aber lassen, da sie sonst keine Hilfen beantragen könne. Dadurch entstünden wiederum sehr hohe Kosten, die kaum gedeckt werden könnten. Um trotzdem zu überleben, würden wieder Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Das habe gravierende Folgen, da die meisten mit dem Trinkgeld, das komplett wegfällt, rechnen würden.

Durch die fatale Situation in den Krankenhäusern spricht sich die Betriebsleiterin für eine Impfpflicht aus. Außerdem könnte sie sich vorstellen, dass ein kurzer harter Lockdown die Lage wieder schneller verbessern könnte.

Beim Gasthof „Zum Löwen“ (hier Juniorchef Christian Gölz) zieht das Außer-Haus-Geschäft wieder an. Foto: Kreutzer

> Gasthof "Zum Löwen": Die großen Weihnachtsfeiern von Vereinen und Firmen oder private Feiern seien "zu 90 Prozent abgesagt", berichtet Inhaberin Birgitta Volk-Gölz. Auch die Nachfrage nach Übernachtungen habe wieder stark abgenommen. Am ersten Wochenende seit der Einführung der 2G-plus-Regel sei allerdings "sehr, sehr viel" los gewesen, erzählt sie: "Da können wir uns nicht beschweren." Die meisten Gäste wüssten Bescheid und seien vorbereitet, wodurch die Kontrollen problemlos ablaufen würden. Was sie zudem merken würden, sei, dass das Außer-Haus-Geschäft wieder stark anziehe. Beim "Löwen" sei man zuversichtlich, es bleibe allerdings abzuwarten, wie sich die Situation jetzt entwickle. Auch Volk-Gölz empfand das Durcheinander der Regeländerungen als äußerst nervenaufreibend.

> Restaurant Akropolis: Anastasios Magoulis stört vor allem die Kommunikation: "Wenn es jetzt Regel A oder B ist, ist das okay, aber wenn alle zwei Stunden die Regeln geändert werden, so kann man nicht arbeiten", findet er. 2 G hätte sich in seinem Restaurant gut eingespielt. Auch mit den neuen Regeln könne er einigermaßen leben: "Es ist nicht so dramatisch, aber der Aufwand ist schon hoch." Nicht nur die Kontrolle von Zertifikaten, Ausweisen und Kontaktnachverfolgung fielen an, oft müsse man den Gästen auch erst mal erklären, welche Regeln gerade gelten. Das Außer-Haus-Geschäft habe wieder etwas angezogen, könne aber abgesagte Weihnachtsfeiern, die teilweise das ganze Lokal gemietet hatten, nicht wettmachen. Auch unter der Woche habe das Geschäft nachgelassen.

> FantasTisch: Achim Sagstetter hat für seinen Betrieb vorgesorgt. Den geplanten Weihnachtsfeiern im "FantasTisch" habe er schon vorher angekündigt, dass sie nur unter 2 G-Bedingungen kommen könnten. Für ihn sei auch die 2 G-Regel die bessere Variante, da er dadurch drei Tische mehr im Restaurant aufstellen könne, was bei der Größe des Ladens einiges ausmache. Durch seine eigenen vorsorglichen Regeln blieb er bisher von größeren Absagen verschont. Was ihn allerdings nerve, sei, dass das Testkontingent in Leutershausen nach wie vor viel zu niedrig sei. Auf Sagstetters Nachfrage habe die Verwaltung nur auf die Testmöglichkeiten in Großsachsen verwiesen, die aber seiner Ansicht nach, einen reibungslosen Ablauf in den Lokalen des Ortes nicht garantieren könnten. Ihm fehle die politische Konsequenz bei den politischen Entscheidungen, denn die vierte Welle müsse unbedingt gebrochen werden: "Es braucht jetzt schnelle Maßnahmen, um unsere Gäste und die Allgemeinheit zu schützen", findet Sagstetter. Dafür müsse vor allem auf die Medizin gehört werden.

> Gasthaus "Zum goldenen Hirsch": Der Andrang sei äußerst wechselhaft, berichtet Betreiberin Christa Krauth vorsichtig. In der letzten Woche hätte sich alles etwas eingespielt, mit den neuen Regeln würde es wahrscheinlich wieder schwieriger. Es gäbe immer noch neue Reservierungen für Weihnachtsfeiern, Krauth ist aber skeptisch: "Wir wissen noch nicht, welche Regeln noch kommen." Die ständigen Wechsel in den Regelungen wären gerade für eine wichtige Gruppe des Restaurants eine Herausforderung: "Viele unserer älteren Gäste sind verunsichert. Und die bleiben dann zu Hause."

> Wirtshaus "Zum weißen Lamm": Inhaber Gerd Krämer bleibt optimistisch: "Man muss das Beste draus machen und positiv bleiben", sagt er. Die 2 G-Regel hätten seine Gäste alle gut mitgetragen und gleich von sich aus die Nachweise vorgezeigt. Dabei habe er häufig auch positive Rückmeldungen bekommen, da die Regeln als sinnvoll angesehen wurden und sich nur unter Geimpften und Genesenen wohler fühlten. Viele der Stammgäste würden wahrscheinlich auch in die Gruppe der Ausnahmen zur 2 G-Regel fallen und könnten weiterhin kommen. Trotzdem sei es ein großer Aufwand, immer alles zu kontrollieren. Auch er ist genervt von den widersprüchlichen Informationen für die Gastronomen, die sich ständig veränderten. Kleinere Musikveranstaltungen in der Großsachsener Kneipe sind weiter geplant. Ob sie stattfinden können, sei aber noch unsicher.

> Gasthaus "Zur Rose": Auch bei Hermann Stöhr in der "Rose" ging es am Wochenende drunter und drüber. Trotzdem sei das Lokal voll gewesen: "Es sieht nicht schlecht aus, aber auch nicht gut." Wie die anderen Gastronomen berichtet auch Stöhr davon, dass "alle Weihnachtsfeiern storniert" wurden. Die Leute hätten durch die hohen Infektionszahlen auch Angst sich anzustecken und würden lieber zu Hause bleiben. Ein zweiwöchiger Lockdown wäre ihm lieber als das angespannte Warten mit hohen Auflagen.