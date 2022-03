Hirschberg. (RNZ) "Mit großem Erstaunen" habe die SPD Hirschberg der Presse entnommen, dass die Freien Wähler soziale Themen und kulturelle Teilhabe nicht als Aufgabe der Gemeinde sehen würden. Das passe zum bisherigen Abstimmungsverhalten von FW, CDU und FDP im Gemeinderat, schreiben die Sozialdemokraten nun in einer Pressemitteilung. Eine soziale Staffelung der Kindergartengebühren sei bislang stets verhindert worden, und der Anteil an sozialem Wohnungsbau in einem etwaigen zukünftigen Neubaugebiet solle, so lese man, "auf ein absolutes Minimum" begrenzt werden.

Auch der Beitritt der Gemeinde Hirschberg zum Kulturparkett Rhein-Neckar sei bei den letzten Haushaltsberatungen "von der konservativen Mehrheit" erneut blockiert worden, kritisieren die Sozialdemokraten. "Wir als SPD Hirschberg vertreten in den sozialen Belangen eindeutig eine andere Haltung. Wir wollen Bedürftige unterstützen und den sozialen Zusammenhalt in unserer Gemeinde stärken." Die Förderung des Gemeinwohls sehen die Sozialdemokraten als "eine wichtige Aufgabe der Gemeinde".

Zur Erläuterung: Das Kulturparkett-Rhein-Neckar setzt sich in der Rhein-Neckar-Region für die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Menschen mit geringem oder keinem Einkommen ein. Dazu vermittelt der Verein, der überwiegend aus Ehrenamtlichen besteht, kostenlos zur Verfügung gestellte Eintrittskarten von kooperierenden Einrichtungen. Es gibt inzwischen über 50 Sozialpartner wie Caritas oder Diakonie, fünf Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis und über 120 Partner aus den Bereichen Kultur und Sport, die für diesen Zweck Eintrittskarten ihrer Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Das Kulturparkett tritt dabei als Vermittler zwischen diesen Kultureinrichtungen, Sozialeinrichtungen und Menschen mit geringem Einkommen auf.

"Hirschberg als Gemeinde hätte ein Teil davon werden können – und das wäre gut so gewesen", findet die SPD, "denn dann hätte dieses gesamte Angebot auch für Hirschberger Bürger mit geringem Einkommen zur Verfügung gestanden." Es hätte ihnen und ihren Kindern zumindest eine begrenzte Teilhabe am kulturellen Leben in der Region ermöglicht. Hirschberger Einrichtungen wie zum Beispiel das Olympia-Kino oder der Kulturförderverein hätten sich dann am Angebot ebenfalls beteiligen können.

Aus diesem Grund hatten SPD und GLH in den diesjährigen Haushaltsberatungen den Beitritt der Gemeinde Hirschberg für 2022 beantragt. Kosten: "sehr überschaubare" 1500 Euro pro Jahr Zuschuss für die laufenden Ausgaben des Vereins. Der Aufwand für die Verwaltung liege bei "nahezu null", da sich in Hirschberg bereits Ehrenamtliche dafür gemeldet hätten. Trotzdem lehnte die Mehrheit aus Freien Wählern, CDU und FDP den Antrag ab. "Aus Sicht der SPD ist das erneut ein klares Zeichen sozialer Kälte", heißt es in der Pressemitteilung. Diese Mehrheit und Bürgermeister Ralf Gänshirt fanden es sinnvoller, den möglichen Beitritt zunächst in der Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" zu erörtern.

Die Gemeinderäte von SPD und GLH haben sich daher entschieden, die Beitrittsgebühr 2022 zum Kulturparkett für die Gemeinde Hirschberg zu spenden. Sie hoffen, dass das Angebot dadurch zeitnah von den Betroffenen genutzt werden kann und fortgeführt wird. Denn: "Wichtige Themen wie soziale Gerechtigkeit und kulturelle Teilhabe sollen mit dieser Aktion – entgegen den aktuellen Ratsmehrheiten – auch in unserer Gemeinde ein kleines Stück weit vorangebracht werden."