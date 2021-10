Hirschberg-Leutershausen. (anba) Gute und herausfordernde Nachrichten zum Gemeindehaus-Neubau teilte Ulrich Schulz am Dienstag mit. "Die Werkpläne sind fertig und die Leistungsverzeichnisse liegen vor", so der Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Der Rücklauf der Angebote zeige bis jetzt eine weite Preisspanne. "Wir brauchen aber Kostensicherheit", sagte Schulz bei der Jahreshauptversammlung des evangelischen Kirchbauvereins. Nun beginne die Suche nach Einsparungen aufs Neue. Fest steht, dass sich die Kirchengemeinde ohne Einsparungen das Bauvorhaben nicht leisten kann, so Schulz. Bei der Architektur wie der Haustechnik überschreite man derzeit noch den Kostenrahmen. Die größte Überschreitung aber gibt es bei der Außenanlage, eventuell müsse man auf eine "sehr einfache" Außenanlage umschwenken. Einen kleineren Grundriss schloss er jedoch aus, weitere Abstriche kämen nicht in Frage. Von 290 wurde bereits auf 270 Quadratmeter verringert. Findet sich aber nichts zum Einsparen, kommen grob geschätzt weitere 200.000 Euro auf die Kirchengemeinde zu.

Der Zuschuss der Landeskirche ist nämlich gedeckelt. Sie übernimmt die Hälfte des Volumens von 1,5 Millionen Euro; derzeit schätzen die Planer die Kosten auf 1,7 Millionen Euro. Wenn nun an einige Schrauben gedreht wird, wäre ein Baustart im Frühjahr 2022 denkbar. "Wir müssen aber warten und schauen. ob und wo nachjustiert werden kann", sagte Schulz. Dass bislang noch keine Baugenehmigung vorliege, schmerze ihn nicht: "Es genügt, wenn sie zum Baustart vorliegt." Schmerzlicher dagegen die "Begleiterscheinungen": Die Behörden hätten eine "Schallemissionsprognose" nachgefordert, was mit weiteren Gutachterkosten und möglicherweise Kostensteigerungen im Bau verbunden wäre. Eine Prognose gebe es spätestens Ende November. Vom Sparkurs der Landeskirche ist das Projekt im Übrigen nicht betroffen, versicherte Pfarrerin Tanja Schmidt einer Anwesenden. Ungebrochen auch ihr Glaube an den Nutzen des Gemeindehauses: "Wir brauchen ein Zuhause für unsere lebendige Gemeinde." Bis dato war die Stimmung in der Kirche heiter. 16 Mitglieder waren der Einladung gefolgt – und lauschten einem positiven Bericht trotz Pandemie.

Ziel des Kirchbauvereins ist es, 250.000 Euro für das Gemeindehaus zu sammeln; bisher kamen immerhin 133.000 Euro zusammen. Ein guter Weg, wie es hieß, es fehle aber noch einiges. Die Pandemie habe einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht, sagte Vorsitzender Rolf Schumacher. Auf Spendenaktionen musste der Verein 2020 und 2021 weitgehend verzichten. Zudem seien viele durch die Pandemie in brenzlige Lagen gekommen, da habe man nicht groß um Spenden bitten wollen. Gut 5000 Euro kamen dennoch zusammen, was die Mitglieder auf den Kirchbänken mit einem anerkennenden Raunen aufnahmen.

Kassenprüfer Gerhard Glatzel und Karl Mayer und bescheinigten eine "vollkommen einwandfreie Führung" der Kasse. Die Mitglieder bestätigten sie für ein weiteres Jahr im Amt. Gute Nachrichten zum Benefizkonzert gab es auch: Nachdem der Verein bereits zweimal verschoben hat, sehe es für 2022 "ganz gut aus", freute sich Schumacher.