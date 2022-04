So stellt sich das Architekturbüro das künftige Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen in der Großsachsener Straße vor. Ob es überhaupt gebaut werden kann, ist auch wegen der Kostenentwicklung unklar. Visualisierung: Architektur-Büro VON M GmbH

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Aufgrund der Kostenexplosion und aufgrund stark zurückgehender Kirchensteuereinnahmen steht der Bau eines neuen Gemeindehauses in Frage", heißt es in der Einladung zur Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen am Dienstag, 3. Mai. Das klingt dramatisch. "Und das ist es auch", sagt Kirchengemeinderatsvorsitzender Uli Schulz und seufzt.

Denn der Bau des Gemeindehauses gegenüber vom Rathaus steht aufgrund der neusten Entwicklungen auf der Kippe. Im Rahmen des Landeskirchlichen Strategieprozesses soll unter anderem der Gebäudebestand der Kirchengemeinden bis 2032 zusammengestrichen werden. Auf den Prüfstand kommen vor allem Kirchen und Gemeindehäuser. "Dass wir schon zwei von fünf Gebäuden abgegeben haben, spielt dabei keine Rolle", so Schulz. Die Kirchengemeinde hat bereits den Lindensaal verkauft und das Kindergarten-Gebäude, das aktuell gebaut wird, der politischen Gemeinde übertragen.

Schwer haben es jetzt diejenigen Bauten, die bisher nur in Planung waren, wie eben das Gemeindehaus. "Es wird davon ausgegangen, dass Hirschberg künftig nur noch eines haben sollte", sagt der Kirchengemeinderatsvorsitzende. Ob es dann dasjenige in Großsachsen oder das künftige in Leutershausen sein wird, sei noch offen. Eine endgültige Entscheidung ist bislang nicht gefallen.

Hinzu kommt: "Die Kostenentwicklung im Baugewerbe trifft uns auch sehr hart", berichtet Schulz, selbst Architekt. Auch sei es gerade schwer, überhaupt Angebote zu bekommen. Er hofft, dass sie bis nächste Woche noch welche einholen können, damit die bisherigen Kostenschätzungen konkreter werden. Doch die aktuellen Schätzungen des Evangelischen Oberkirchenrats (EOK) und des Architektur-Büros VON M GmbH lassen nichts Gutes erahnen: "Sie rechnen aktuell mit Mehrkosten von mindestens 300.000 Euro", ist Schulz hörbar betrübt. Das würde für das eigentlich auf 1,5 Millionen Euro gedeckelte Projekt Gesamtkosten in Höhe von mindestens 1,8 Millionen Euro bedeuten.

Die Landeskirche trägt 750.000 Euro, von der Gemeinde gibt es 100.000 Euro. Die Kirchengemeinde nimmt für das Gemeindehaus rund 450.000 Euro an Schulden auf; der Rest soll über Spenden zusammenkommen. Damit das Projekt aber jetzt überhaupt noch zustande kommen kann, bedürfte es wohl einer Großspende. "200.000 Euro an Mehrkosten bekämen wir vielleicht noch irgendwie gestemmt, aber keine 300.000 Euro", ist sich der Kirchengemeinderatsvorsitzende sicher. Zudem müsste dann an anderer Stelle massiv gespart werden. Daher ist das ganze Thema auch so wichtig für die Gemeindeversammlung. "Wir wollen hier auch ein Stimmungsbild einholen", erläutert Schulz. Der Gemeindebeirat sei über die jüngste Entwicklung schon vor ein paar Wochen informiert worden. Es habe sachliche und emotionale Reaktionen gegeben. "Es gab auch einige, die kämpfen wollen", so der Vorsitzende.

Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Gruppen der Kirchengemeinde seit vier Jahren in Interimsräumen agieren. Denn der bisherige Kindergarten samt Gemeindesaal, den die Gruppen bislang genutzt hatten, wurde damals abgerissen. Der neue Kindergarten entsteht am bisherigen Standort in der Fenchelstraße, das Gemeindehaus soll eigentlich in der Großsachsener Straße entstehen. Diese getrennte Nutzung sei ausdrücklicher Wunsch des EOK gewesen und nicht der politischen Gemeinde, stellt Schulz kursierende Gerüchte klar. Er weiß noch, wie er vor elf Jahren mit dem damaligen Kindergarten-Leiter Sven Sasse-Rösch zusammensaß und erste Überlegungen anstellte. Nach dieser langen Zeit ist die Stimmung bei ihm sehr gedrückt. Zwischenzeitlich wollte Schulz sogar alles hinschmeißen, wie er freimütig einräumt, aber noch hofft er. Wann und wie letztlich über die Zukunft des Gemeindehaus-Projekts entschieden wird, kann Schulz noch nicht sagen. Voraussichtlich muss der Kirchengemeinderat diese schwerwiegende Entscheidung treffen.

Info: Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen am Dienstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr, in der Kirche – mit Information und Beratung zum Gemeindehaus. Als Gast kommt Sonja Klingberg-Adler, Finanzreferentin aus dem EOK.