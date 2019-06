Hirschberg. (ze) Als am Dienstag, kurz nach 19 Uhr, Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer seinen Platz am Kopfende des Ratstisches im Bürgersaal des Rathauses verließ, endete eine Ära. 38 Jahre und zehn Monate gehörte er dem Gemeinderat an, davon 20 als stellvertretender Bürgermeister. In den letzten Monaten leitete er zudem aufgrund der Vakanz der Bürgermeisterstelle die Amtsgeschäfte der Gemeinde.

Nach der Verpflichtung der neuen Gemeinderäte ging er vorbei an seinem angestammten Platz an der Spitze der Fraktion der Freien Wähler und setzte sich zu den Zuhörern. Jedoch nicht auf einen der gewöhnlichen Stühle, sondern auf einen der frei gewordenen, bequemeren Gemeinderatsstühle, den einer der Räte ihm rasch hinstellte. So war die Umgewöhnung für Bletzer vielleicht nicht ganz so groß.

Zu Beginn hatte der alte Gemeinderat einstimmig festgestellt, dass es für keinen der neu gewählten einen Hinderungsgrund gab, dieses Amt auszuüben. Danach galt es, gleich sechs Gemeinderäte zu verabschieden, die dem neuen Gremium auf eigenen Wunsch nicht mehr angehören oder nicht mehr in dieses Gremium gewählt wurden. "Mir ist bekannt, dass es den scheidenden Herren schwerfällt, den Rat zu verlassen", fand Bletzer zu jedem der ausscheidenden Gemeinderäte die passenden Worte. Auf eigenen Wunsch verlässt Horst Metzler aus gesundheitlichen Gründen nach fast zehn Jahren den Gemeinderat. "Du warst immer ein fachlich und sachlich guter Kollege", wusste Bletzer über den langjährigen SPD-Gemeinderat zu berichten. Im Falle von Thomas Herdner (GLH), der fast siebeneinhalb Jahre als Gemeinderat tätig war, erinnerte er daran, dass dieser immer wieder danach gefragt habe, ob ein Gebäude im Passivhausstandard errichtet werden könnte. Eine Frage, die man von ihm in diesem Gremium nun nicht mehr hören werde.

"Du hast die Freien Wähler gut vertreten", beschrieb Bletzer die Gemeinderatstätigkeit von Volker Barzyk, der nach einer Legislaturperiode bereits wieder aus dem Gemeinderat ausscheidet. Genauso lang gehörte Thomas Scholz dem Gremium an. "Du hast vorausgeschaut und warst der Kopf der SPD-Fraktion", lobte der Bürgermeisterstellvertreter. Scholz sei dabei nicht immer den einfachen Weg gegangen und habe damit manchmal den Bürgermeister genervt. "Wir hätten dich gerne länger in unserer Mitte gehabt", gab Bletzer Wolfgang Pfisterer (CDU) mit auf den Weg, der nach dem Tod von Jörg Boulanger vor acht Monaten dessen Gemeinderatssitz übernommen hatte.

"Deine Sprüche werden uns fehlen", erinnerte schließlich Werner Volk (Freie Wähler) an den trockenen Humor Bletzers und dessen Motto: "Entweder hat man eine Meinung oder man hat keine Meinung." Mit dem Ausscheiden Bletzers verband Volk aber die Hoffnung, dass nun die Nachsitzungen kürzer werden könnten. "Mit Deinen Bonmots hast du uns sehr aufgeheitert", fand auch Eva-Marie Pfefferle (SPD) warme Worte. "Du bist der lange Fritz von Hause", spielte der Zweite Bürgermeister-Stellvertreter, Christian Würz, auf die Körpergröße Bletzers an. Und nicht nur diese habe dafür gesorgt, dass jeder, der Bletzer getroffen habe, ihn in Verbindung mit Hirschberg brachte. Gleichzeitig kündigte Würz an, dass Bletzer im Herbst zum Ehrengemeinderat ernannt werde.