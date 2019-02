Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Mitglieder der beiden größten Vereine in der Gemeinde, Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen und Sportgemeinde (SGL) dürften den kommenden Dienstag, 5. Februar, mit Spannung erwarten. Denn dann stellt das Planungsbüro Kopp-Architekten aus Großsachsen die Machbarkeitsstudie zu Hallensanierung und -Neubau in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vor und beantwortet dazu Fragen des Gremiums.

Dabei könnte auch ein Förderantrag der Verwaltung Thema sein, den diese bereits im Sommer 2018 gestellt hat - und zwar zur Sanierung der Sachsenhalle sowie zum Anbau einer Trainingshalle. Da die Frist für die Anträge zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, und Kultur" in den Sommerferien geendet habe, sei es nicht mehr möglich gewesen, eine Gemeinderatssitzung einzuberufen.

"Dieses Projekt erschien der Verwaltung zum Zeitpunkt der Antragstellung und den damals vorliegenden Erkenntnissen als die wirtschaftlichste und realistischste Lösung", betont die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Durch diese Maßnahme könnte man ein zusätzliches Spielfeld schaffen, das dem Trainingsbetrieb beider Hirschberger Vereine, also SGL und TVG, gerecht werde. Nach dem Anbau in Großsachsen könnte man dann eine umfangreiche Sanierung und Erweiterung der Heinrich-Beck-Halle in Angriff nehmen, ohne dass der Verein auf Spielflächen außerhalb des Ortes ausweichen müsste, erläutert die Verwaltung.

Sie sehe in dem Antrag "keineswegs einen Vorgriff auf die zu treffenden Entscheidungen, die aus dem erarbeiteten Hallenkonzept resultieren". Vielmehr ging es der Verwaltung hier um die Chance, für einen Teil der Maßnahme "einen nicht unerheblichen Förderbetrag" zu erhalten. Der Förderanteil würde bei Hirschberg 45 Prozent betragen. Das wären bei Projektkosten von gut 4,34 Millionen Euro für Grundsanierung und Anbau einer reinen Trainingshalle immerhin rund 1,95 Millionen Euro. Mit einer Entscheidung über den Förderantrag rechnet die Gemeinde frühestens im Februar oder März dieses Jahres.

Beschlossen ist damit noch nichts. Die Verwaltung betont auch in der Vorlage, dass bisher "keine nachhaltigen Lösungsansätze" gebildet werden konnten. Um einen solchen zu schaffen und das Ganze auf eine möglichst breite Basis zu stellen, schlägt die Gemeinde vor, dass eine Kommission gebildet werden sollte. Aus ihrer Sicht sollten dieser der Bürgermeister, das Planungsbüro Kopp-Architekten, Mitarbeiter der Verwaltung, ein Vertreter jeder Gemeinderatsfraktion, jeweils ein Vertreter der Schulen sowie von SGL und TVG angehören. Wünscht der Gemeinderat eine solche Kommission mehrheitlich, könnte sie noch vor den Kommunalwahlen gebildet werden und ihre Arbeit aufnehmen.

Ausführlich geht die Verwaltung in der Sitzungsvorlage auf die Geschichte des Wunschs nach einer dritten Halle beziehungsweise nach mehr Platz ein und auf entsprechende Gemeinderatsberatungen. So beschloss das Gremium im Juli 2017, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Dabei ging es unter anderem um die Zustandsbewertungen der beiden bereits bestehenden Hallen, Sanierungskosten sowie mögliche Neubaukosten für eine Großsporthalle im Sportzentrum, für eine reine Trainingshalle oder auch einen Anbau an die Sachsenhalle.

Aus der Sitzungsvorlage geht nun schon hervor, dass sich keine der untersuchten Alternativen direkt auf dem Gelände des Sportzentrums realisieren lässt. Die Standortfrage einer weiteren Halle sei daher auch mit einer weitergehenden Untersuchung verbunden, so die Verwaltung. Auch mögliche weitere Kosten für Grundstückserwerb oder auch für den Ausbau der Infrastruktur müssten geprüft werden.

Sicher ist aber: Sowohl SGL als auch TVG stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen und halten ein weiteres Spielfeld für wünschenswert. Dies geht aus Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen hervor, die im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie geführt wurden. Gerade die SGL halte nachdrücklich ein weiteres Spielfeld für ihr Angebot des Leistungshandballs für dringend notwendig. Der TVG würde ein solches sicherlich begrüßen, so die Verwaltung. Er orientiere sich mit seinem Angebot jedoch auch weiterhin an der von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Infrastruktur.

Info: Gemeinderatssitzung am Dienstag, 5. Februar, um 17.30 Uhr (!), mit Vorstellung der Machbarkeitsstudie für Hallensanierung und - Neubau sowie Verabschiedung des Haushalts 2019, Rathaus