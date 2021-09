Hirschberg. (ans) Zugeparkte Straßen und wenig Einsicht bei manchen Verkehrsteilnehmern haben die Feuerwehrleute Marcel Donath und Jonas Beikert am Samstag auf einer Testfahrt durch Hirschberg erlebt.

"Ich habe hier zuerst geparkt!", "Kommt ihr da nicht durch?" oder auch "Ich stehe schon immer so!", bekamen sie teils zu hören, wenn sie die Autofahrer darauf aufmerksam machten, dass sie nicht durchkamen. Probleme gab es laut Donath in der Vordergasse in Leutershausen sowie in der Hinter- und Kirchgasse in Großsachsen. Eine Frau in der Freiburger Straße fing sogar eine Diskussion an.

Überwiegend seien die Fahrer aber einsichtig gewesen und hätten ihr Auto entfernt, wie diejenigen der Fahrzeuge auf dem Foto in der Vordergasse. Der Post zur Testfahrt erzielte bei Facebook große Resonanz. "Einen Parkplatz 20 Meter weiter zu nehmen, bedeutet zwar einen längeren Weg zu Fuß – im Umkehrschluss aber wichtige Sekunden, wenn es um Leben geht", appelliert die Wehr.