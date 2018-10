Hirschberg. (pol/mün/pri) Bei einer Lagerhalle in Hirschberg ist am Donnerstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Das teilt die Polizei mit. Das mittlerweile gelöschte Feuer war am Dach einer leerstehenden Lagerhalle in einem Areal an der Carl-Benz-Straße zwischen der Autobahn und Großsachsen ausgebrochen.

Nach ersten Informationen war bei Schweißarbeiten die Isolierung eines Hochtanks in Brand geraten. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Feuerwehren aus Hirschberg und Ladenburg konnten verhindern, dass das Feuer nicht auf die gesamte Halle übergriff.

Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Die Brandexperten der Polizei Schriesheim haben die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Update: 11. Oktober 2018, 16.05 Uhr