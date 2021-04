Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Großer Bahnhof für das künftige Geschäftshaus mit Budni-Drogeriemarkt, Sparkassenfiliale sowie Büro- und Praxisräumen an der B 3: Unternehmens- sowie Bauvertreter, Investoren und das Gemeindeoberhaupt griffen am Freitagmorgen für den ersten Spatenstich zum Werkzeug. Dabei merkte Bürgermeister Ralf Gänshirt zu Recht an, dass es kein erster Spatenstich im eigentlichen Sinne sei, denn die Erdarbeiten mit schwerem Gerät sind schon voll im Gange. Die Baugrube ist ausgehoben, ein riesiger Erdhaufen türmt sich auf.

Fleißig sind die Bauarbeiter am Werkeln. Noch vor einigen Wochen waren an dieser Stelle meterhohe Brombeerbüsche, die laut Gänshirt manchem ein Dorn im Auge waren. "Ich freue mich außerordentlich, hier heute zu stehen", betonte er. Das Verfahren habe sehr lange gedauert, und es habe auch ein paar Misstöne gegeben. Damit spielte Gänshirt offenbar auf die Kritik an der Verkaufsflächengröße des Drogeriemarkts und an der Schließung der innerörtlichen Sparkassen-Filialen an, die im Laufe der Vorarbeiten laut geworden war.

Für den Bürgermeister ist das Projekt aber ein klarer Gewinn für die Gemeinde und die Nahversorgung. Außerdem bedankte er sich bei den Beteiligten für ihr klares Bekenntnis zum Standort Hirschberg. Werner Kroffl, Teil einer Investorengesellschaft, die das Areal an der B 3 erworben hat, gab den Dank zurück und lobte die Unterstützung durch die Gemeinde. Kroffl ist zudem Geschäftsführer der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim, die das 5,5 Millionen Euro schwere Projekt entwickelt und den Bau überwacht.

Die Investorengesellschaft besteht aus lauter Familienmitgliedern. So gehört auch ein bekanntes Hirschberger Gesicht dazu: der Geschäftsführer der im Gewerbepark ansässigen Firma Jumag Dampferzeuger, Andreas Kohl. Die Investoren freuten sich über den Baubeginn. Kroffl war voll des Lobes über den zügigen Fortschritt dank der Gebrüder Stephan aus Ludwigshafen. Das erfahrene Rohbauunternehmen habe die Baustelle im Griff.

Am Freitagmorgen fand der erste Spatenstich mit Investoren, Vertretern der Unternehmen und der Baubranche sowie dem Bürgermeister statt. Visualisierung: IBB

In der kommenden Woche soll der Baukran kommen und am 3. Mai mit den Rohbauarbeiten begonnen werden. Hierfür sind 60 Arbeitstage eingeplant. Für Ende des Jahres rechnet Kroffl mit der Übergabe der Räume. Anfang 2022 könnten dann die Mieter einziehen. Für Edeka sei ja eine Eröffnung vor Ostern ein guter Termin, fügte er hinzu. Der Lebensmittelhändler arbeitet im Süden Deutschlands mit Budni zusammen und tritt daher hier auch als Mieter auf.

Axel Herrle, Gebietsexpansionsleiter der Edeka-Handelsgesellschaft Südwest, freute sich jedenfalls, dass das Unternehmen nun schon mit dem dritten Bauvorhaben in Hirschberg präsent sei: zunächst mit dem Bau des benachbarten Supermarkts im "Sterzwinkel" von Volker Zeilfelder, dann mit dessen Erweiterung und nun mit dem Drogeriemarkt. "Wir wurden hier immer mit offenen Armen empfangen", lobte Herrle.

Auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein Neckar Nord, Thomas Kowalski, sah im Bau der neuen Filiale "ein klares Bekenntnis zum Ort". Die Zweigstelle werde barrierefrei und verkehrsgünstig gelegen sein. Die beiden innerörtlichen Sparkassen-Filialen in der Großsachsener Breitgasse und in der Leutershausener Bahnhofstraße würden erst schließen, wenn die neue im Geschäftshaus eröffnet, versicherte Pressesprecher Rico Fischer. Es soll also einen fließenden Übergang geben. Leiter des neuen Sparkassen-Standorts wird Steven Punt, schon bisher Leiter der Filialen in Lützelsachsen, Großsachsen und Leutershausen.

Über 400 Quadratmeter hat die Sparkasse im Erd- und Obergeschoss sowie im Keller angemietet. Für die restlichen Flächen in Obergeschoss – rund 620 bis 650 Quadratmeter – gibt es laut Kroffl schon erste Mietinteressenten, aber noch keine Zusagen oder Verträge.