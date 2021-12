Pfarrerin Tanja Schmidt (li.) und Vikarin Alina Kießling erinnern an eine fast noch junge, aber gute Entwicklung: Seit 50 Jahren werden Pfarrerinnen in Baden ordiniert. Der Weg dahin war für die Frauen steinig. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. In der evangelischen Kirche in Leutershausen stehen Pfarrerin Tanja Schmidt und Vikarin Alina Kießling vor dem Altarraum in ihrer Tracht. Frauen in Talaren, das ist heute ein ganz normales Bild, und Pfarrerinnen sind in der evangelischen Kirche – anders als in der katholischen und orthodoxen Kirche – längst keine Exotinnen mehr.

Das war lange Zeit ganz anders. Historisch betrachtet, dauerte es 450 Jahre, bis die ersten evangelischen Landeskirchen Frauen dieselben vollen Rechte und Pflichten des Pfarramts zusprachen. In der badischen Landeskirche gibt es seit 50 Jahren evangelische Pfarrerinnen. Am 27. April 1971 beschloss die Synode der Badischen Landeskirche ihre Gleichstellung mit den Worten: "Pfarrer im Sinne der Grundordnung ist auch eine Pfarrerin."

Auch noch heute klischeehafte Rollenzuschreibungen

Am vierten Adventssonntag wurde dieser Gleichstellung unter der Überschrift "50 Jahre Frauenordination" in einem landesweiten Gottesdienst gedacht, der online übertragen wurde. Pfarrerin Schmidt und Vikarin Kießling ist es wichtig, diese Entwicklung den Menschen bewusst zu machen. "Die Leute denken, Pfarrerinnen gab es doch schon immer, das ist doch ein Frauenberuf", meint Schmidt. Sie erinnert an den steinigen Weg, den Frauen gehen mussten, um Pfarrerin sein zu dürfen.

Nachdem Frauen ab 1900 an Universitäten studieren durften, schrieben sie sich auch für ein Theologiestudium ein, durften aber anschließend den Pfarrberuf nicht ausüben. Sie blieben "Pfarrgehilfinnen", waren den Pfarrern trotz gleicher Ausbildung untergeordnet und zuständig für die Arbeit mit Frauen, Kindern und weiblichen Jugendlichen. Sie durften kleine Bibelandachten halten und mit den Kindern basteln und spielen.

Nach einer kirchlichen Gesetzesreform 1927 wurden Theologinnen zwar eingesegnet, nicht aber ordiniert. Bestimmte Amtshandlungen wie Taufen oder die Austeilung des Abendmahls blieben ihnen versagt; sie trugen weiterhin den Titel "Vikarin" und mussten unverheiratet bleiben. Mit der Eheschließung schieden sie automatisch aus dem Dienst aus.

Mit Kriegsausbruch 1939 wurden viele Pfarrer zum Dienst eingezogen, und nun waren es die Vikarinnen, die sich um die Gemeinden kümmerten. Das änderte sich nach Rückkehr der männlichen Geistlichen, die ihren Platz auf der Kanzel wie selbstverständlich wieder einnahmen. Doch nun wehrten sich die Frauen und begannen die Auseinandersetzung um ihre Rechte. Nach und nach hoben die einzelnen Landeskirchen die Einschränkungen auf. Manche, wie die Landeskirche Schaumburg-Lippe erst 1991.

Und doch waren Frauen als Pfarrerin vielen Gemeinden anfangs nicht geheuer. In Leutershausen stieg erstmals 1994 mit Sigrid Zweygert-Pérez eine junge Frau auf die Kanzel. "Ich habe von Widerständen damals gehört", berichtet Schmidt. Für viele im Dorf sei es unvorstellbar gewesen, eine Frau als Pfarrerin zu haben. Ihre Vorgängerin habe ihr den Weg gebahnt: Als sie sich 2007 auf die Pfarrstelle bewarb, hatten sich Vorurteile längst abgebaut. Heute sind im Kirchenbezirk Neckar-Bergstraße viele Pfarrerinnen im Dienst, Dekanat und Schuldekanat werden von Frauen geleitet.

"Wir haben heute Grund zu feiern und uns zu freuen", meint Tanja Schmidt. Frauen hätten der Kirche gutgetan, hätten einen anderen Ton und eine andere Sprache mitgebracht – und auch ein anderes, weniger autoritäres Gottesbild. "Frauen haben andere Bilder in der Bibel entdeckt."

Vikarin Alina Kießling ist mit ihren 30 Jahren eine andere Generation, erlebt aber auch noch heute klischeehafte Rollenzuschreibungen. "Eine Kollegin von mir ist nach dem Gottesdienst angesprochen worden, dass diese Ohrringe und dieser Lippenstift ja gar nicht gingen", erzählt sie. Noch immer würde bei Theologinnen oberflächlich das Äußere diskutiert, während es bei den Männern um den Inhalt gehe.

Und auch jetzt noch sei es bei Stellenteilungen so, dass sich die Pfarrerin eher um Bereiche wie den Kindergarten kümmere, während er die Geschäftsführung übernehme.

Beide, Schmidt und Kießling, berichten von Unterschieden zwischen Pfarrer und Pfarrerin, mit denen sie im Alltag zu tun haben. "Wir wollen aber nicht jammern, sondern uns freuen", betont Tanja Schmidt. Es sei einfach ein Anliegen herauszustellen, wie jung diese Entwicklung noch ist. Und auch, wie gut sie ist.