Hirschberg. (ze) Ob Elektromobilität oder Heizen mit elektrisch betriebener Wärmepumpe - in immer mehr Dingen des täglichen Lebens verdrängt der elektrische Strom die fossilen Energieträger. Und dieser elektrische Strom wird zunehmend aus regenerativen Energieträgern produziert. "In den letzten zehn Jahren hat ein starker Preisverfall für Solarstrom stattgefunden", erläuterte der Geschäftsführer der Goldbeck Solar GmbH, Joachim Goldbeck, Vertretern der Hirschberger CDU sowie dem CDU-Kandidaten für die Europawahl, Moritz Oppelt, bei einem Gespräch in der Goldbeck-Niederlassung im Gewerbepark. Rund 5800 Euro habe ein Solarmodul vor mehr als zehn Jahren gekostet, heute seien es gerade einmal 450 Euro. Einen ähnlichen Preisverfall sagte der Goldbeck auch für Batteriespeicher oder die Nutzung des Stroms zur Herstellung von Gasen voraus. Gerade die "Power to Gas"-Technologie eröffne viele Möglichkeiten, könne doch Wasserstoffgas problemlos ins existierende Gasleitungsleitungsnetz eingebracht und so überall hin transportiert werden. In Fahrzeugen könne es dann als Energieträger genutzt werden. "Es wird daher einen Mix an Technologien geben", sagte Goldbeck voraus.

Er sah aber nicht nur positive wirtschaftliche Entwicklungen in den letzten Jahren, obwohl die Goldbeck-Gruppe von ihren Anfängen vor 50 Jahren stark gewachsen ist. "Mein Vater hat mit sieben Mitarbeitern in Bielefeld angefangen", wusste Goldbeck. Heute beschäftige die Goldbeck-Gruppe gut 6000, 90 davon bei Goldbeck Solar. Man könnte aber noch viel mehr Mitarbeiter beschäftigen, seien doch derzeit rund 500 Stellen im Unternehmen unbesetzt. Hier sei die Politik gefordert. Aber nicht dadurch, dass sie etwa die Vermögenssteuer einführt, die den "Unternehmen wehtut", so der Geschäftsführer. Auf lokaler Ebene sah er zudem die Notwendigkeit einer Erweiterung des Gewerbegebiets nach Süden.

"Wer in der internationalen Wirtschaft unterwegs ist, weiß die Europäische Union zu schätzen", befand Goldbeck noch und berichtete über seine Erfahrungen zum Bau einer 100-Megawatt-Solaranlage in Kasachstan, wo die Bürokratie es erschwere, Geschäfte zu machen. "Die Energiepolitik ist eines der Themen, die wir auf europäischer Ebene angehen müssen", so Oppelt. Es reiche nicht, nur in Deutschland perfekt gedämmte Häuser zu haben. Schließlich machten die Einwohner Deutschlands nur rund ein Prozent der Weltbevölkerung aus. Auch das Thema Kernenergie sei nur auf europäischer Ebene zu lösen. Denn es nutze nichts, wenn in Deutschland die Kernkraftwerke abgeschaltet würden, diese wenige Kilometer von der Grenze entfernt aber weiter liefen.

"Es fehlt der Masterplan", ging in diesem Zusammenhang der stellvertretende Vorsitzende des Hirschberger CDU, Ulrich Zeitel, auf die "Energiewende" in Deutschland ein. Zwar werde jede Menge Strom von Solaranlagen oder Windrädern produziert, der komme aber bei den Verbrauchern nicht immer an. Grund dafür sei etwa, dass das Speicherproblem noch nicht gelöst sei und auch die Stromtrassen fehlten, die notwendig seien, um den im Norden Deutschlands produzierten Windstrom in den Süden zu transportieren. Daher wäre es besser gewesen, Atom- und Kohlekraftwerken eine längere Laufzeit zu geben, damit die Infrastruktur für den Strom aus regenerativen Energieträgern geschaffen werden kann.

Hirschberg. (ze) "Die Hirschberger CDU hat viele Philosophen", stellte Moderator Franz Kain angesichts der Lebensweisheiten fest, die die Kandidaten der CDU für die Gemeinderatswahl bei ihrer Vorstellung am Samstag auf dem Spargelhof Reisig präsentierten. "Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen", stellte etwa Achim Sagstetter eine Lebensweisheit vor. Zusammen mit Christian Würz, Christian Mayer und Andreas Ruland nahm er Stellung zum Thema "Verkehr und Finanzen". "Unser Hauptproblem ist die Ortsdurchfahrt Großsachsen", gab Würz in dieser ersten Vorstellungsrunde die Richtung vor. Das konnte Mayer nur bestätigen, der beruflich täglich in der Gemeinde mit dem Auto unterwegs ist. Würz sah eine Lösung für die Verkehrssituation in Großsachsen nur darin, wenn jetzt "alle Möglichkeiten auf den Tisch" kommen und sich daraus eine mehrheitsfähige Variante ergibt, gleichgültig, ob dies eine Ortsumgehung im Süden oder Westen bedeutet oder gar einen Tunnel für die Straßenbahn. Bezüglich der Finanzen sah Ruland die Gemeinde gut aufgestellt, das müsse aber so bleiben. "Wir brauchen lebendige Ortskerne", sagte Thomas Götz und ging mit Christian Gölz, David Kunkel und Felix Lauterborn die Ortsentwicklung an. In Leutershausen sah Götz im Bereich der Raiffeisenstraße die Möglichkeit, diesbezüglich etwas zu machen. Für die Schaffung von Begegnungs- und Kommunikationsplätzen in den Ortskernen trat Lauterborn ein, und Kunkel war dafür, die Jugend in die Entwicklung Hirschbergs einzubinden. Gölz verwies schließlich darauf, dass für die Tagestouristen die Wanderwege von großer Bedeutung sind, und sprach sich für deren Erhalt aus. Die Hallensituation war unter anderem Thema von Matthias Dallinger, Wolfgang Pfisterer, Karl Brand und Martin Stepic. "Kein einfaches Thema", wie Dallinger betonte. Denn bei den möglichen, vor einigen Wochen vorgestellten Lösungen, gelte es immer zu berücksichtigen, was sich die Gemeinde überhaupt leisten könne. Pfisterer forderte zudem eine Lösung für kleinere Vereine, die eine große Halle nicht benötigten. Für diese wäre ein Bürgerhaus ideal. Bei all diesen Diskussionen um eine "dritte Halle" vergaß Stepic nicht, auf die Bedeutung des Ausbaus des schnellen Internets hinzuweisen. Brand ging auf den Flächenverbrauch von Windrädern in Wäldern ein. Mit den Themengruppen "Familie und Beruf" sowie "Umwelt und Natur" befassten sich schließlich Ferdinand Graf von Wiser, Brigitte Lieder, Philippe Schmit und Michael Frauenkron. "Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in die Kinderbetreuung investiert", verwies Wiser auf den Ausbau von Krippen und Kindergärten. Nun müsse man sich auch um die älteren Mitbürger kümmern. Die Probleme berufstätiger Eltern in den Ferienzeiten sprachen Lieder und Frauenkron an. Daher sei es notwendig, weitere Betreuungsangebote in der Gemeinde für diese Zeiten zu schaffen. Schmit verdeutlichte außerdem, dass auch eine verlässliche Betreuung der Grundschulkinder an den Nachmittagen notwendig sei. Die Kandidatinnen Anja Jakob und Uschi Pschowski, die aus verschiedenen Gründen an der Kandidatenvorstellung nicht teilnehmen konnten, bekommen am Samstag, 18. Mai, um 17 Uhr auf dem Weingut Teutsch noch eine Gelegenheit, sich den Wählern zu präsentieren.

Berlin (dpa) - Unterm Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ab 2050: Bundeskanzlerin Angela Merkel will im Klimakabinett einen Weg finden, das in Deutschland zu schaffen. «Die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen», sagte die CDU-Politikerin beim internationalen Petersberger Klimadialog in Berlin. Das bedeute nicht, dass gar keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden dürften, sondern dass man den Ausstoß durch Aufforstung oder Speicherung ausgleichen müsse. Wenn das Klimakabinett eine «vernünftige Antwort» dafür finde, könne das Land sich der Initiative und Führung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron anschließen, die zum Ziel hat, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, sagte Merkel. Beim Petersberger Klimadialog kamen am Montag und Dienstag Minister und Unterhändler aus rund 35 Staaten zu informellen Gesprächen in Berlin zusammen. Das Treffen fand schon zum zehnten Mal statt. Zwischen den offiziellen Weltklimagipfeln soll es die Verhandlungen voranbringen. Vergangene Woche war Merkel von Klimaschützern heftig kritisiert worden, weil sie sich unter Verweis auf Deutschlands Klimaschutzziele Macrons Initiative zunächst nicht angeschlossen hatte. Deutschland soll Stand jetzt bis 2050 den Treibhausgas-Ausstoß um 80 bis 95 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Das Thema spielt Umfragen zufolge eine wichtige Rolle bei der Europawahl Ende Mai. Merkel äußerte sich nicht konkret zur Debatte über eine neue Steuer auf den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2), die Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgeschlagen hatte. Es werde darum gehen, für die Bereiche Verkehr, Wohnen und Landwirtschaft zu schauen, «welcher Mix aus Ordnungsrecht und vielleicht auch marktwirtschaftlichen Methoden» der richtige Weg sei, sagte die Kanzlerin. Derzeit verpasst Deutschland sowohl nationale als auch verbindliche europäische Klimaschutz-Ziele, es drohen hohe Kosten. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace protestierte mit Eisblöcken vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Die Eisklötze bildeten den Schriftzug «Last Exit» (letzte Ausfahrt). Daneben standen Greenpeace-Demonstranten mit einem Schild mit der Aufschrift: «Frau Merkel, Kohleausstieg kann erst der Anfang sein.» Greenpeace erklärte: «Der Welt bleiben zehn Jahre, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu begrenzen.» Das wichtigste Treibhausgas CO2 entsteht vor allem durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, die Zementproduktion und andere Industrieprozesse. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre liegt inzwischen mehr als 45 Prozent höher als in vorindustrieller Zeit, also vor 1750. Seitdem ist die Durchschnittstemperatur weltweit um rund ein Grad gestiegen. Dass Merkel auch das Speichern von CO2 als Weg zu Treibhausgas-Neutralität erwähnte, löste bei Umweltschützern Besorgnis aus. «Wir warnen ausdrücklich davor, gefährliche, teure und unerprobte Technologien wie die Speicherung von CO2 unter der Erde als Klimaschutz zu betrachten», sagte etwa BUND-Chef Hubert Weiger. Umweltministerin Schulze sagte, über CO2-Speicherung müsste gesprochen werden. Da der Kohleausstieg in Deutschland beschlossen sei, gehe es nicht darum, Kraftwerke weiter laufen zu lassen, sondern um die Industrie und andere Rest-Emissionen.

