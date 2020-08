Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Eine kleine Invasion von Störchen landete am Sonntagnachmittag auf einem großen Erdbeerfeld, das sich direkt neben dem Schützenhaus und der Tennisanlage befindet. Unzählige große und kleine Radler, die auf Tour waren, legten spontan einen Stopp ein, um dieses kleine Naturschauspiel zu beobachten. Jung und Alt freute sich gewaltig – denn wer hat schon um die 60 Störche auf einmal in Leutershausen gesehen?

Binnen einer Stunde landeten auf dem großen Ackerfeld verteilt immer wieder kleinere Gruppen von Störchen. Man musste schon genau zählen, um ihre Anzahl ungefähr feststellen zu können. Heute findet, wenn überhaupt, der nahrungssuchende Storch eher auf gerodetem oder geebneten Ackerland oder einer großen Wiesenlandschaft sein Fressen. Aus diesem Grund suchten wohl die Störche auf dem großen Erdbeerfeld nach einem besonderen Schmankerl. Nach der vergangenen Erdbeersaison werden die einjährigen Pflanzen abgemäht und das restliche Stroh mit dem Mähgut in den Boden eingearbeitet. Bei diesem Vorgang wird auch das Ackerland um die Erdbeerpflanze aufgelockert. Die Störche "riechen" es förmlich, dass sich hier doch noch vieles verwerten lässt, um sich zu stärken. Wer weiß denn schon, was da alles an Kleintieren so auf dem Feld noch herumkriecht und den Speiseplan der Störche etwas abwechslungsreicher gestalten könnte? Genügend Wasserpfützen gab es auf einem Feldweg. Hier konnte man auch ungestört nach reichlichem Mahl ein Mittagspäuschen einlegen.

Die Störche haben gerade für die Leutershausener große Bedeutung – vor allem wegen ihres Uznamens "Heisemer Störch". Der kommt daher, dass vor gut 100 Jahren ein Kolonialwarenhändler im Grammeloch (heute: Martin-Stöhr-Straße) die Eindringlinge aus seinem frisch angelegten Garten vertreiben wollte, aber mit seiner Hacke viel mehr Schaden anrichtete als die Tiere selbst: "So etwas kann nur einem waschechten ,Heisemer Storch' passieren", fand man damals in den Nachbardörfern. Zwar flogen die Störche auch in den fünfziger Jahren immer wieder Leutershausen an, aber nisteten hier nie. Weil immer mehr Wiesen (oder generell feuchte Gebiete) trockengelegt wurden, machten sie in den letzten Jahren um die Gegend einen großen Bogen. Mitte der siebziger Jahre war "Meister Adebar" sogar vom Aussterben bedroht, es gab nur noch 15 Brutpaare in ganz Baden-Württemberg, mittlerweile haben sich die Bestände erholt, im letzten Jahr wurden über 1300 gezählt. Auch in Leutershausen machen sie jetzt wieder vermehrt Station – wie beispielsweise vor gut vier Jahren. Im Juni 2016 landeten einige am Hilfeleistungszentrum. (wabra)

Bei ihrer Nahrungssuche ließen sich die Jungstörche auch nicht vom Fotografen stören, der die Tiere bereits über Heddesheim beim Landeanflug nach "Hause" auf dem Objektiv hatte. Obwohl in der Region viel Storchennachwuchs zu verzeichnen war, wird vermutet, dass diese große Anzahl von Jungstörchen vom Mannheimer Luisenpark herüber an die Bergstraße geflogen ist. Bereits in den letzten Wochen konnte man immer wieder größere Storchengruppen bei der Getreideernte bei Heddesheim beobachten.

Für Leutershausen hat der Storch eine sehr große Bedeutung, denn bekanntlich sind seine Bewohner in der Region als die "Heisemer Störch" bekannt (siehe Hintergrund) – obwohl seit mehr als 60 Jahren kein einziger Storch zum Nestbau bereit war. Der Adebar galt früher für die Bewohner in Leutershausen, als eine Art Schutzheiliger. Man erhoffte sich von ihm Schutz vor Blitz und Feuer, ein langes Leben und Reichtum. Und so wurde für den Storch oftmals eine Nisthilfe auf dem Dach angebracht. Vor einigen Jahren wurde am nahegelegenen Rückhaltebecken eine solche Vorrichtung aufgestellt. Ein Storchenpaar wurde hier schon mal gesichtet, doch die Tiere hatten wohl andere Ansprüche an den Nestbau.

Dass sich nun bald auch in Leutershausen wieder ein Storchenpaar niederlassen möge, davon träumen natürlich viele in Leutershausen. Zumindest war das am vergangenen Sonntag an der Galgenstraße oft zu hören. Ob sich dieser Wunsch allerdings erfüllt, ist eher fraglich.

Seit dem Jahr 1986 feiert man die Kerwe auch als "Storchekerwe" , die der Sing- und Volkstanzkreis (SVK) Leutershausen als Brauchtumspfleger ins Leben gerufen hat, um dem Fest neuen Schwung zu geben. Wie überall ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht damit zu rechnen, dass es dieses Jahr eine "Storchekerwe" geben kann. Kerweschlackel Jürgen Gustke vom SVK wird sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub über seine Pläne äußern.