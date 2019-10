Hirschberg. (ze) Der Klimawandel, und wie er sich aufhalten lässt, wird derzeit auf Bundesebene heiß diskutiert. Auch die Kommunen sind gefragt, wenn es darum geht, die Klimaerwärmung zu stoppen, werden doch die Auswirkungen vor Ort sichtbar. "Wir müssen jetzt einen ganzen Hang roden", berichtete Bürgermeister Ralf Gänshirt der Grünen-Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner bei deren Antrittsbesuch im Hirschberger Rathaus. Wegen der Trockenheit sind entlang der Talstraße in Großsachsen viele Bäume abgestorben und müssen nun gefällt werden, damit sie nicht auf die Straße stürzen.

Neue Bäume wolle man hier nicht anpflanzen, sagte Gänshirt, vielmehr setze man auf die Natur, die dafür sorgen werde, dass wieder Bäume wachsen. An anderer Stelle müsse man vielleicht aber neue Bäume dazu pflanzen, obwohl dies dem Gedanken einer Naturwaldgemeinde wie Hirschberg widerspreche, so Gänshirt. Eine Vorgehensweise, die Brantner durchaus begrüßte, seien doch selbst die Experten uneinig, ob Naturverjüngung oder das Anpflanzen von Bäumen zur Rettung des Waldes entscheidend beitragen.

Für Gänshirt spielten auch die Kosten, die durch Rodungen und Neuanpflanzungen auf die Gemeinde zukommen, eine wesentliche Rolle. "Eine Unterstützung der Waldbesitzer ist im Gespräch", sagte er. Für ihn stelle sich dabei die Frage, ob auch die Gemeinde davon profitiere oder alle Kosten selbst tragen müsse.

Die Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben besonders des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" sprach Gänshirt ebenso an. "Unsere Landwirte sind derzeit in Aufruhr wegen des Volksbegehrens und sehen ihre Existenz gefährdet." Er erinnerte an eine Aktion der Hirschberger Landwirte, bei der sie auf die Auswirkungen des angedachten Pestizidverbots hingewiesen hatten. "Ich mache mir schon Sorgen", so Gänshirt mit Blick auf die Bergstraße als landwirtschaftlich geprägtes Gebiet.

"Ob das wirklich alles so kommt, ist unsicher", sagte Brantner. Es gebe noch viele Fragezeichen zu einem möglichen Gesetz zum Artenschutz in Baden-Württemberg. Hier sei man beim Artenschutz bereits viel weiter als in Bayern, wo das Volksbegehren seinen Anfang nahm. Zudem suche Staatsrätin Gisela Erler das Gespräch zwischen den Akteuren auf beiden Seiten, denn es sei besser, einiges vorher im Dialog zu klären, als durch ein Referendum, das die Gesellschaft zudem polarisiere.

Um den Klimawandel aufzuhalten, setzt die Bundesregierung unter anderem auf Elektromobilität. Die dazu notwendigen Ladestationen zu bauen, fällt teilweise den Kommunen zu. "Der Marktplatz am Ärztehaus in Großsachsen bietet sich für eine Ladestation an, erste Gespräche gab es bereits dazu", berichtete Gänshirt. Außerdem trete er dafür ein, auf dem Dach des Neubaus des evangelischen Kindergartens in Leutershausen eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach zu errichten, möglicherweise in Verbindung mit einer kleinen Windkraftanlage.