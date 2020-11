Volle Kirchen sind in diesem Jahr nicht angesagt. Aber der Weihnachtsbaum in der evangelischen Kirche Großsachsen wird auch diesmal leuchten. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. "Wenn auch vieles anders ist in diesen Zeiten, so bleibt eines ganz sicher: Am 24. Dezember werden wir Weihnachten feiern!" Das verkündet die Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen in ihrem Gemeindebrief. Und doch wird auch hier die Art und Weise ein wenig anders sein. Aber die Kirchengemeinden haben sich mit originellen Ideen darauf vorbereitet, Coronaregeln-konforme Veranstaltungen anzubieten.

> Die Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen: Wenn es erlaubt ist, will die Kirchengemeinde in diesem Jahr die Weihnachtsbotschaft auf die öffentlichen Plätze und Straßen des Dorfes bringen und dort bei vertrauten Klängen, einem Wort des Friedens und warmen Kerzenlicht den Segen Gottes spüren. Ordner der Kirchengemeinde werden dafür Sorge tragen, dass die gebotenen Abstände zwischen den einzelnen Familien eingehalten werden.

Los gehen die Aktionen schon am ersten Advent: Dann gibt es um 10 Uhr einen Gottesdienst an der Markthalle mit dem Posaunenchor. Im Anschluss findet am selben Ort die Familienkirche mit den Jungbläsern statt. Beginn ist um 11.15 Uhr. Am zweiten und dritten Advent feiert die Kirchengemeinde jeweils ab 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche. An den beiden Adventsabend gibt es zudem einen "Spätschicht" (zweiter Advent, 18 Uhr) und ein "Offenes Singen" mit dem Chor "Continuo" an der Markthalle (dritter Advent, 17 Uhr). Und auch die Klassiker-Veranstaltung "Gottesdienst im Wald" am Oberen Kehrrang fehlt nicht: Beginn am vierten Advent ist um 16 Uhr. Der Posaunenchor wirkt mit.

Neue Wege beschreitet die Kirchengemeinde an Heiligabend, 24. Dezember. Dann ist statt des üblichen Krippenspiels "Familienweihnacht auf dem Schulhof" angesagt: Die Weihnachtsgeschichte wird als Schattenspiel für Kinder und ihre Familien erzählt. Die Kirchengemeinde reguliert die Ein- und Ausgänge und markiert auf dem Hof Stehplätze mit ausreichendem Abstand von zwei Metern.

Auch an anderen Stellen im Ort wird die Weihnachtsbotschaft zu hören sein: Denn ab nachmittags heißt es "Kurrendeblasen oder Weihnachten unterwegs". Darunter sind kurze Straßenandachten ab 14.30 Uhr von jeweils 15 Minuten mit dem Posaunenchor und Pfarrerin Tanja Schmidt zu verstehen. Die Bürger werden gebeten, sich auf die Andachten in der Nähe ihres Hauses zu verteilen.

Wer es ruhig und besinnlich mag, besucht die Christmette um 22 Uhr, einen Weihnachtsgottesdienst mit Kerzenschein in der Kirche. Hierfür ist eine Anmeldung zwischen dem 30. November und 16. Dezember im Pfarrbüro erforderlich unter Telefon: 06201/51454 oder per E-Mail an Claudia.Brandt@kbz.ekiba.de.

Am ersten Weihnachtstag wird ab 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Am zweiten Weihnachtstag sind ab 11 Uhr Weihnachtsgeschichten und Musik angesagt.

Pfarrerin Tanja Schmidt ist schon ein wenig stolz auf das Konzept: "Wir sind hier ein starkes Team und verlieren nicht den Mut!" Sollte es doch zu weiteren Einschränkungen auch bei Gottesdiensten kommen, gibt es noch keinen konkreten Plan B. "Es sind ja draußen an Heiligabend außer um 22 Uhr keine Gottesdienste vorgesehen." Wenn auch die Straßenandachten unter Schutzkonzept gar nicht mehr erlaubt seien, werde die Kirchengemeinde wieder auf Internet-Gottesdienste umschalten müssen.

Aber Schmidt ist optimistisch: "Wir gehen davon aus, dass Gottesdienste in der Kirche lange erlaubt bleiben. Weil wir ja gute Schutzkonzepte haben." Zur Zeit sei aber weder in der Kirche noch draußen das Singen erlaubt. Sie hätten nur eine Sängerin, die die Lieder von der Empore vorsingt. Das sei bislang gestattet.

> Die Evangelische Kirchengemeinde Großsachsen: Auch hier laufen die Planungen für Weihnachten schon auf Hochtouren, und die Ideen sind kreativ. So plant die Evangelische Kirchengemeinde am 24. Dezember, nachmittags (vermutlich zwischen 16 und 18 Uhr) mit einem geschmückten Planenwagen, wie an Erntedank, an verschiedenen Orten in Großsachsen Weihnachtsandachten zu feiern. Es soll Musik durch den Posaunenchor, ein kurzes Anspiel zur Weihnachtsgeschichte mit Ansprache und ein Gebet durch den Pfarrer geben. "Damit wollen wir größere Versammlungen entzerren und trotzdem ein lebendiges Miteinander erleben", erläutert Pfarrer Friedel Goetz. Die Kirche wird geöffnet sein, jedoch ohne Programm. Außerdem richtet die Kirchengemeinde Kerzen zum Mitnehmen, und der Weihnachtsbaum wird leuchten.

Am 24. Dezember abends, um 22 Uhr, soll ein musikalischer Gottesdienst unter der Leitung von Andreas Well stattfinden. Für diesen Gottesdienst wird um Anmeldung im Pfarrbüro gebeten. Für den ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, ist ein Gottesdienst um 10 Uhr geplant. Und am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, sollen ab 10 Uhr weihnachtliche Lieder, gespielt an der Orgel von Andreas Well, und liturgische Texte zu hören sein. Die Kirchengemeinde bietet zudem am 27. Dezember um 10 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl an.

Falls Gottesdienste auch "open air" nicht mehr möglich sein sollten, sei es zudem eine Option, weihnachtliche Briefe in jeden Haushalt zu versenden, hat sich Goetz überlegt. Ob es ein kleines Filmchen im Falle eines Gottesdienst-Verbots geben wird, kann der Pfarrer derzeit noch nicht sagen. "An Weihnachten wird es vermutlich viele professionelle Online-Angebote geben. Davon kann die Gemeinde profitieren", findet Goetz. Er versuche vor allem, vor Ort zu wirken.

Mit den Konfirmanden plant er "Weihnachten zum Selbermachen". Im Konfi-Unterricht, sofern dieser weiterhin erlaubt ist, soll ein Gottesdienst konzipiert werden, den die Jugendlichen zu Hause mit ihren Familien feiern können. Zudem plant Goetz eine "Weihnachts-App" für Kinder. Spruchreif werde dies vermutlich aber erst Ende des Monats.

> Auch die Pfarrei St. Johannes mit Herz Jesu Oberflockenbach hat schon Pläne für die Advents- und Weihnachtszeit. So planen die Kinderkirche-Mitarbeiterinnen in Leutershausen eine Adventsaktion, teilt Gemeindereferentin Gabriele Mihlan-Penk mit. Diese soll so aussehen, dass sich Familien, die einen Adventsbrief mit Anregungen für den jeweiligen Adventssonntag bekommen möchten, sich unter trudi-kinderkirche@web.de anmelden können und dann für jeden Sonntag einen Brief zugeschickt bekommen.

"Für den Heiligen Abend gibt es verschiedene Optionen für Familien, die aber davon abhängen, wie die weiteren Corona-Vorgaben aussehen", sagt Mihlan-Penk. Deshalb könne sie hier noch keine verbindlichen Aussagen machen. Für Oberflockenbach sei ein Stationengang im Freien zur Weihnachtsgeschichte rund um den Hummelberg für Familien angedacht, verrät die Gemeindereferentin aber schon mal.

Auf jeden Fall ist geplant, dass die Messfeiern am Heiligen Abend um 17 Uhr in Herz Jesu Oberflockenbach und um 22 Uhr in St. Johannes Leutershausen stattfinden, außerdem am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 9.30 Uhr in St. Johannes Leutershausen. Um 18 Uhr findet an diesem Tag zudem die Weihnachtsvesper in der Wallfahrtskirche statt. Für den zweiten Weihnachtstag sind um 9.30 Uhr in St. Johannes Leutershausen und um 11 Uhr in Herz Jesu Oberflockenbach Messfeiern geplant. "Sobald wir von der Bundesregierung die weiteren Corona-Maßnahmen für den Rest des Jahres bekommen, können wir verbindliche Angebote machen", sagt Mihlan-Penk.

> In der Christkönigskirche in Großsachsen, die zur Pfarrgemeinde St. Jakobus Hohensachsen gehört, gibt es sogar einen Heiligabend-Gottesdienst am 24. Dezember, um 17 Uhr. Weihnachtsgottesdienste sind für den 25. und 26. Dezember jeweils um 11 Uhr geplant. Pfarrer Stephan Sailer weist darauf hin, dass eine Voranmeldung für die Weihnachtsgottesdienste erforderlich ist, da weiterhin nur 50 Sitzplätze pro Gottesdienst in der Kirche zur Verfügung stehen.

Die konkreten Infos, auch für den Anmeldemodus, werden erst ab 27. November veröffentlicht, "vorausgesetzt, dass die staatlichen Richtlinien bis Weihnachten die bisherigen Vorgaben zulassen", so Sailer. Angebote für Kinder und Familien seien ebenfalls in der Planung, es gebe aber bisher noch kein endgültiges Konzept.

Die Friedenslichtaktion soll in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg an Weihnachten angeboten werden. Das Friedenslicht, das seinen Weg von Betlehem bis an alle Orte in Deutschland, wo das Friedenslicht weitergegeben wird, gefunden hat, wird in einer Laterne ab dem vierten Adventssonntag in den Kirchen brennen und kann mit Friedenslichtkerzen, die neben der Laterne stehen, nach Hause mitgenommen werden.

Das Licht von Betlehem leuchte auch in der von Corona verdunkelten Zeit und könne Trost schenken, ist Sailer überzeugt.