Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Feuerwehren aus Großsachsen und Leutershausen haben es mit ihrer Fusion zur Feuerwehr Hirschberg vorgemacht, genauso wie die Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes und der Arbeiterwohlfahrt. Nun zeichnet sich ab, dass es bald schon statt der beiden Ortsvereine des Bunds der Selbstständigen (BDS) aus Großsachsen und Leutershausen einen "BDS Hirschberg" geben könnte. "Es gab erste Gespräche mit dem Vorstand des BDS Großsachsen und die waren sehr fruchtbar", berichtete der Kassierer des Leutershausener Ortsvereins, Fidelis Stachniß, bei der Generalversammlung im Schützenhaus den rund 25 anwesenden Mitgliedern.

Nachdem die Gemeinde Hirschberg mit ihren beiden Ortsteilen schon lange zusammengewachsen sei, habe man sich beim BDS in Leutershausen Gedanken gemacht, wie man beide Ortsvereine zusammenführen könnte, so Stachniß. "Ein gemeinsamer BDS wäre schlagkräftiger", sagte er. Voraussetzung sei allerdings, dass sich beide Ortsvereine in dem neuen Verein wiederfinden würden und so etwa ihre Jubiläen begehen könnten. Wie dies gelingen könnte, erläuterte Stachniß. Zunächst müsste der Verein "BDS Hirschberg" gegründet werden, in dem dann die beiden Ortsvereine "verschmelzen". Dadurch würden die Mitglieder aus Großsachsen und Leutershausen automatisch Mitglieder des neuen Vereins, auch die Guthaben beider Ortsvereine würden in den "BDS Hirschberg" überführt.

Die Voraussetzungen, dies zu schaffen, wären gut, befand Stachniß, da zum Beispiel die Zahl der Mitglieder in beiden Ortsvereinen recht ähnlich sei. So hat der BDS Leutershausen derzeit 99 Mitglieder, in Großsachsen sind es laut Stachniß etwa 80. Zudem seien die Satzungen beider Ortsvereine nahezu identisch. "Man könnte dann das Beste aus beiden Satzungen nehmen und eine neue Satzung entwerfen", erklärte der Vereinskassierer etwa mit Blick auf die Zahl der Beisitzer im Vorstand.

"Wir wollen das Ganze verjüngen", wies Stachniß auf einen weiteren Punkt hin, der eine "Fusion" sinnvoll erscheinen lässt. So seien er und der aus gesundheitlichen Gründen an diesem Abend verhinderte Vereinsvorsitzende Andreas Well bereits seit 20 beziehungsweise 18 Jahren im Amt. Außerdem hatte Well angekündigt, bei der Wahl in einem Jahr nicht mehr kandidieren zu wollen. Daher biete es sich an, einen neuen Verein auch gleich in jüngere Hände zu legen.

"Sollen wir diesen Weg gehen?", fragte Stachniß daraufhin die anwesenden Mitglieder. Von diesen kam keinerlei Kritik an der geschilderten Vorgehensweise. "Die Zeit dafür ist schon lange gekommen", sagte Obstbaumeister Werner Volk. Die weiteren Schritte werden nun sein, dass die Vorstände beider Ortsvereine in einer Klausurtagung die Satzung für den "BDS Hirschberg" entwerfen. Daraufhin könnte sich der Verein mit einem eigenen, gewählten Vorstand gründen. Die Mitglieder beider Ortsvereine müssten dann zustimmen, in diesen "verschmelzen" zu wollen.

All dies soll möglichst bis zur nächsten Vorstandswahl beim BDS Leutershausen im kommenden Jahr passieren.

Zu wählen hatten die Mitglieder aber auch bei dieser Generalversammlung. Dabei wurde Klaus Erdmann einstimmig als zweiter Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Neu gewählt wurden ebenso einstimmig die Beisitzer Harald Dietz, Laurenz Eising, Thomas Fisch, Markus Kunkel und Reinhold Ost.