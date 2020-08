Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Carsten Ewald ist ein echtes Rot-Kreuz-Gewächs, dem der Rot-Kreuz-Virus schon fast in die Wiege gelegt wurde." Wie es in dieser Ehrung für den Bereitschaftsleiter des DRK Hirschberg formuliert ist, so bestätigt es Carsten Ewald gern. Zumal dieses Virus im Vergleich zu anderen Viren Gutes bewirkt.

Schon sein Großvater Peter Ewald, Anfang der siebziger Jahre bereits gestorben, war im Bereitschaftsdienst für Leutershausen und die Sachsendörfer tätig. "Ich habe ihn nie richtig kennengelernt", sagt sein Enkel. Doch als Kind bekam er Großvaters Rot-Kreuz-Helm und dessen Ehrenurkunde geschenkt. Sie trägt das Datum "30.11.1946", verliehen zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Es sind diese beiden Dinge, die Ewald zum Gespräch mit der RNZ mitbringt, denn je länger er selbst beim Roten Kreuz sei, desto bewusster werde ihm das Erbe des Großvaters. "Mein Vater und meine Tante sagen immer, wenn der Opa das wüsste, würde er sich freuen", schmunzelt der Vater von vier Kindern, der auch noch im Küchenteam des DRK-Kreisverbandes Mannheim und der evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen ehrenamtlich aktiv ist. Zum Ausgleich gehe er jeden Tag eine Stunde in den Wald: "Das mache ich seit letztem Jahr ganz konsequent. Und ich teile mir die Dienste so ein, dass ein Wochenende frei bleibt."

Im vergangenen Jahr erfreute ihn sein Ortsverein zum 50. Geburtstag mit einer launigen Laudatio und der Henri-Dunant-Medaille in Silber. "Das war eine große Überraschung und hat mich sehr gefreut", sagt er. Er selbst trat 1982 im Alter von 13 Jahren dem Jugendrotkreuz bei. Der Ortsverein Leutershausen machte damals bei einer Informationsveranstaltung in der Martin-Stöhr-Schule Werbung für eine neue Jugendgruppe. "Ich bin mit Freunden dazugestoßen", schildert Ewald.

Und er blieb, absolvierte Erste-Hilfe- und Sanitätsausbildung, wurde 1986 zum Jugendleiter, verpflichtete sich 1988 für zehn Jahre zum Katastrophenschutz und nahm 1989 an einem Zugführerlehrgang teil, um diese Aufgabe im Ortsverein zu übernehmen. "Es folgte dann gleich die Bewährungsprobe mit dem Mauerfall", schildert er. Übersiedler wurden in Hirschberg untergebracht und von beiden DRK-Ortsvereinen betreut. Für diese Aufgabe stellte die Gemeinde den gelernten Blumen- und Zierpflanzengärtner von seiner Arbeit im Bauhof frei.

1992 wurde Ewald zum stellvertretenden Bereitschaftsleiter gewählt und übernahm bei den darauffolgenden Wahlen nach dem Rücktritt des damaligen Bereitschaftsleiters dessen Posten, den er bis heute innehat. Zu seinen Aufgaben zählen die Zuteilung der Sanitätsdienste und die monatliche Gestaltung der Bereitschaftsabende. "Wissen vermitteln, Übungen veranstalten und die Gemeinschaft pflegen", umreißt Ewald diesen Job. Im Juli fand zum ersten Mal seit dem Lockdown wieder ein Bereitschaftsabend statt: mit maximal 20 Personen und im Freien, eine Stunde lang. Ein Neuanfang nach langer Pause. Beim DRK ehrenamtlich tätig zu sein, mache Freude. "Es ist eine sinnstiftende Tätigkeit", findet Ewald. Seine Frau Anja lernte er dabei kennen – sie ist heute Mitglied im Hirschberger Ortsverein und ebenfalls im Küchenteam des Kreisverbandes aktiv. Bei einem Open-Air-Konzert in Hockenheim für die Einsatzkräfte vor Ort zu kochen, sei zwar zeitaufwändig, mache aber Spaß.

Die emotionalsten Einsätze datiert Carsten Ewald auf die frühen 90er Jahre. Bei einem Mountainbike-Rennen brach ein Fahrer zusammen. Er litt an einer Vorerkrankung, doch folgten Gespräche, ob alles richtig gemacht worden war. "Ich war nicht vor Ort – und ich war damals jünger und habe mir viele Gedanken gemacht", gibt er offen zu. Bei einem Handballspiel brach ebenfalls eine Zuschauerin zusammen, doch hier habe das DRK helfen können. "Die Reanimation war Gott sei Dank erfolgreich", sagt der Bereitschaftsleiter. Eindrucksvoll auch, als "von jetzt auf nachher die Flüchtlinge kamen". In Mannheim baute das Küchenteam in einer ehemaligen Kaserne eine Versorgungsstation für Polizei, Feuerwehr, DRK und Technisches Hilfswerk auf: "Alle waren am Limit, aber es hat sich gezeigt, was Hilfsorganisationen erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten." Anfeindungen hätten zugenommen, das meint auch er. "Das verdient und versteht man nicht."