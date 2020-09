Hirschberg. (ans) Das Bürgerbegehren in Hirschberg gegen eine Erweiterung des Gewerbeparks ist in vollem Gange. Sollten die Initiatoren ihre rund 550 Unterschriften zusammenbekommen, so kann es zum zweiten Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde kommen. Die RNZ wollte nun von Initiatoren und Vertrauenspersonen wissen, warum sie sich engagieren und wie es weitergehen könnte. Stellvertretend hat Vertrauensperson Manfred Maurer geantwortet.

Warum engagieren Sie sich als Vertrauensperson für einen Bürgerentscheid?

Die Versiegelung von weiteren zehn Hektar wertvollen Ackerbodens in unserer Gemarkung ist eine weitreichende Entscheidung mit aus unserer Sicht fragwürdigem Nutzen, in die, unserer Meinung nach, die Bürger einbezogen werden müssen. Die aus unserer Sicht überstürzte Entscheidung für die Erweiterung des Gewerbegebiets kurz vor Beginn der Sommerferien hat die Öffentlichkeit überrascht. Nur mit einem Bürgerbegehren ist es möglich, die bisher fehlende öffentliche Diskussion zu diesem Thema herbeizuführen und für die notwendige Transparenz zu sorgen. Die in solchen Verfahren sonst übliche Bürgerbeteiligung ist in dieser Hinsicht völlig wirkungslos, da die Grundsatzentscheidung dann längst gefallen wäre. Bei einer solchen Bürgerbeteiligung würde es dann nur noch um Details gehen. Die neue Gemeindeordnung will, dass der Bürger sich am politischen Prozess stärker beteiligt. Diese Chance nehmen wir mit unserem Bürgerbegehren wahr.

Wie viele Unterschriften haben Sie mittlerweile? Warum wurde bisher kein Zwischenstand kommuniziert?

Es ist jetzt schon abzusehen, dass wir am Stichtag genügend Unterschriften beisammen haben werden. Die genaue Zahl geben wir bei der Übergabe der Unterschriftenlisten bekannt.

Wie wollen Sie die Zweifler überzeugen, und wo sammeln Sie derzeit Unterschriften?

In der Regel ist es leicht, Zweifler zu überzeugen. Mit ihrer Unterschrift nehmen die Menschen nicht Partei für oder gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets. Sie setzen sich stattdessen dafür ein, dass das Thema öffentlich diskutiert und vom Souverän, also der Bevölkerung, entschieden wird. Die Entscheidung (dafür oder dagegen) muss man erst im Bürgerentscheid treffen, der im nächsten Frühjahr stattfinden soll. Unterschriften werden an Ständen, im Bekanntenkreis, über die Homepage sowie bei Haus-zu Haus-Rundgängen gesammelt.

Sollten Sie einen Bürgerentscheid für sich entscheiden, wie soll es weitergehen? Mit einer reduzierten Gewerbepark-Erweiterung oder mit keiner?

Wir sind gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets und davon überzeugt, dass wir dies mit guten Argumenten untermauern können. Die eigentliche Entscheidung wird in den Händen der Bürgerschaft liegen.