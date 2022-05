Hirschberg. (max) Es war nicht nur die erste offizielle Sitzung des Bundes der Selbstständigen (BDS) Hirschberg als eingetragener Verein, sondern auch ein Tag mit großen Ankündigungen, als sich die Gruppe vergangenen Freitag zu ihrer Jahreshauptversammlung traf. Eigentlich waren es sogar zwei Jahreshauptversammlungen, denn das Registergericht hatte die Verschmelzung des BDS Leutershausen mit dem BDS Großsachsen für ungültig erklärt.

Begründet worden war die Entscheidung damit, dass zwei Sitzungen zeitlich zu nah beieinander stattgefunden hätten, und eine Versammlung pandemiebedingt online abgehalten worden war – was vom Vereinsrecht her laut Vereinschef Andreas Well aber in Ordnung gewesen sei. Nach einer Beschwerde beim Oberlandesgericht hatte der BDS nach langem Warten Recht bekommen und darf sich nun sich rückwirkend ab 1. Januar 2020 eingetragener Verein nennen.

Es wurden gleich große Pläne geschmiedet. Genau wie die Verschmelzung der beiden Ortsgruppen soll auch ein gemeinsames Fest am 24. Juli die Ortsteile näher zusammenbringen. Das "Bergstraßenfest" oder "Hirschberger Meile" soll eine Mischung aus "Jazz auf der Gass" und der "Kulinarischen Meile" werden. Auf einer 300 Meter lange Meile, die vom Kirschblütenweg zum Friedhofsweg führt, soll eine lange Tischreihe aufgebaut werden, die nur von den Essens- und Getränkeständen unterbrochen wird. Bespielt werden soll das gastronomische Angebot ausschließlich von Läden aus dem Ort. Bisher hätten sich schon der Caterer Love Cooking, das Restaurant "fanTastisch", das Café Erdmann und der Gasthof "Zum Löwen" angemeldet. Für den Wein sorgen bislang Johannes Teutsch und Erik Bouvrie. Im Vorstand habe man besprochen, dass es an jedem Stand nur eine Kleinigkeit gebe, damit man möglichst viele Facetten des kulinarischen Angebots probieren könne, so Well. Für Unterhaltung soll eine akustische Band sorgen, die durch die Reihen zieht, sowie Zauberer Michael Gassmann. Auch der Kleintierzuchtverein, der an der Strecke des Fests liege, die Gesangsvereine und der Partnerschaftsverein werden einbezogen. Damit wolle man auch ein Zeichen an die Vereine senden, die ihr Straßenfest in früheren Jahren immer unter Ausschluss der Gewerbetreibenden aufgezogen hatten. "Wir haben keine Scheuklappen auf", sagte der Vorsitzende. Das Vorhaben stieß auf Begeisterung bei den rund 20 Teilnehmern der Sitzung. Bürgermeister Ralf Gänshirt, der ebenfalls teilnahm, kündigte an, dass die Gemeinde dem Verein das Trinkwasser nicht in Rechnung stellen werde und man für Toiletten sorgen wolle, wofür es einen Applaus gab.

Gänshirt dankte dem Verein für die enge Zusammenarbeit und versprach, dass die Gemeinde auch weiterhin die Mitglieder des BDS unterstütze, denn "wir wissen, was wir an unseren Handwerkern, Gewerbetreibenden und Gastronomen haben." Auch für die "deutliche Artikulation" des BDS beim Bürgerentscheid bedankte er sich.

Mit einem Paukenschlag ging es an die Wahlen, denn Well machte klar: "Dies ist meine letzte Amtszeit, danach stehe ich definitiv nicht mehr zur Wahl." Und damit nicht genug: Er kündigte außerdem an, dass wenn sich niemand meldet und er kommissarisch eingesetzt werde, "wird mein erster Antrag sein, den Verein aufzulösen." Damit wollte er klar machen, wie ernst es ihm damit ist, dass "jemand jüngeres" jetzt die Leitung übernehmen soll. In diesem Jahr wurde turnusgemäß nur die Hälfte der Vorstände gewählt, der Verein muss sich also erst nächstes Jahr akut mit der Suche nach einem neuen ersten Vorsitzenden befassen. Klaus Erdmann bleibt Zweiter Vorsitzender, Walter Gentz Schriftführer. Neue Kassenprüferin neben Christian Zeller wurde Julia Schütz. Die Beiräte wurden en bloc gewählt. Dabei wurden Laurenz Eising, Tomas Fisch, Markus Kunkel und Eric Washeim in ihrem Amt bestätigt. Neu als Beirat hinzukam Dominik Genthner.

Bei der Zusammenlegung der beiden Vereine habe man sich viele Gedanken gemacht, berichtete Gentz, der ebenfalls dringend einen Nachfolger für sein Amt, das er kommissarisch bekleidet, sucht. Um eine klare Linie in die Vereinsvorhaben zu bringen, habe man die "Agenda 22" entwickelt, die die Ziele des BDS formuliert. So sollen die Gewerbe des Orts in Zukunft auf den Ortseingangsschildern sichtbarer werden, und im neu entstehenden Gewerbepark wolle man ein "ökologisches Habitat" bauen. Finanziell steht der Verein, der aktuell 128 Mitglieder zählt, trotz der ausbleibenden Einnahmen durch die Pandemie gut dar, wie aus dem Bericht von Schatzmeister Johannes Teutsch hervorging.

Beim Osterbrunnen, der eins der Hauptprojekte des BDS ist, wolle man wieder ein Beisammensein nach dem Schmücken etablieren, und nach dem letzten Glockenspiel am vierten Advent wieder einen gemeinsamen Nachmittag organisieren. Da die Gemeinde die Krone des Osterbrunnens nicht mehr einlagern kann, erklärte sich Axel Volk bereit, sie unterzubringen.