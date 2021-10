Hirschberg. (RNZ) Eigentlich war für das vergangene Wochenende die Feier des Partnerschaftsjubiläums geplant gewesen: 35 Jahre Brignais, Schweighouse und Hirschberg sowie 30 Jahre Hirschberg und Niederau. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Feierlichkeiten jedoch auf 2022 (14. bis 16. Oktober) verschoben. Das Wochenende stand aber dennoch ganz im Zeichen der Partnerschaft, denn die Bürgermeister Serge Bérard (Brignais), Bruno Lehmann (Schweighouse) und Steffen Sang (Niederau) waren zu Gast in Hirschberg.

In Frankreich fanden 2020 Bürgermeisterwahlen statt. Paul Minssieux aus Brignais hatte sich entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Am 28. Juni 2020 wurde Serge Bérard von der "Liste Parlons Brignais" als neuer Bürgermeister gewählt. In Schweighouse konnte der bisherige Bürgermeister Bruno Lehmann die Wahl wieder für sich entscheiden. Ursprünglich wollte Brignais’ neu gewählter Bürgermeister Serge Bérard bereits im September 2020 mit seiner Stellvertreterin Anne-Marie Mandroni seinen Antrittsbesuch in Hirschberg machen. Aufgrund der Reisebeschränkungen und Quarantäneregelungen in Bezug auf Risikogebiete konnte dieser jedoch nur "virtuell" im Verlauf einer Videokonferenz stattfinden.

Dieser Antrittsbesuch wurde nun mit einem Jahr Verspätung am vergangenen Wochenende nachgeholt. Die vier Bürgermeister hätten sich zunächst in Schweighouse zum dortigen Antrittsbesuch der Bürgermeister Serge Bérard und Ralf Gänshirt (Hirschberg) getroffen, wie die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung berichtet. Im weiteren Verlauf des Wochenendes waren dann alle Delegationen in Hirschberg zu Gast.

Auch eine Planwagenfahrt gehörte zum Programm. Foto: Gemeinde Hirschberg

Im Rathaus wurden die Gäste aus Frankreich und Niederau mit einem Imbiss begrüßt. Anschließend ging es auf einen Rundgang durch die beiden Ortsteile. Zunächst wurden Stationen in Leutershausen wie das Rathaus, die Markthalle, das Olympia-Kino, die Alte Synagoge, der Neubau des evangelischen Kindergartens, die Heinrich-Beck-Halle, die Martin-Stöhr-Grundschule, der katholische Kindergarten und das Betreute Wohnen zu Fuß erkundet, bevor es mit einem Planwagen weiterging.

Die Tour führte am Hilfeleistungszentrum und am Sportzentrum vorbei, durch den Gewerbepark zu verschieden Stationen in Großsachsen wie dem Seniorenzentrum "Am Turm", der Alten Turnhalle, der Sachsenhalle und der Grundschule. Dabei erhielten die Gäste einen Einblick in die anstehenden Projekte in Hirschberg. Ein gemeinsames Essen mit Vertretern der Partnerschaftskommission und des Partnerschaftsvereins folgte am Abend.

Die Gäste besuchten am Sonntag den Gottesdienst "unter Bäumen". Beim Spaziergang dorthin erläuterte Gänshirt die Hirschberger Wasserversorgung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen verabschiedeten sich die Gäste. Die Bürgermeister seien froh gewesen, sich nun endlich persönlich kennengelernt zu haben und den partnerschaftlichen Kontakt wieder intensivieren zu können, heißt es in der Pressemitteilung. Das Wochenende sei geprägt gewesen von vielen Gespräche über Themen wie Infrastruktur, Finanzen, Kinderbetreuung, Wohnbau- und Gewerbeflächen. Alle freuen sich auf das für 2022 geplant Partnerschaftsjubiläum. Bis dahin soll der Kontakt weiter verstärkt werden, unter anderem mit regelmäßigen gemeinsamen Videokonferenzen.