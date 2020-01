Der bislang einzige Budni-Drogeriemarkt in der Nähe: die Filiale in Mannheim-Seckenheim, die im Juli des vergangenen Jahres eröffnet hat. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Im Frühjahr 2021 soll Hirschberg wieder einen Drogeriemarkt haben. In Großsachsen, direkt neben dem Edeka Zeilfelder an der B 3, wird, wie berichtet, ein Gesundheitszentrum samt Drogeriemarkt im Erdgeschoss gebaut.

Der Mieter Budnikowsky, kurz Budni, ist hierzulande noch recht unbekannt, lediglich in Mannheim-Seckenheim befindet sich eine Filiale. Bei Budni handelt es sich um eine Drogeriemarktkette mit Sitz in Hamburg, welche die Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG betreibt. Bislang hat sie vor allem Filialen im Großraum Hamburg, allerdings expandiert sie derzeit in Zusammenarbeit mit Edeka mit Filialen in weiteren Bundesländern.

Die RNZ wollte nun wissen, wie viel Personal künftig in Hirschberg arbeiten wird und wo Budni Schwerpunkte setzt. "Die Eckpunkte stehen noch nicht im Detail fest", hieß es dazu von der Unternehmenskommunikation der Edeka Südwest, die auch für die Budni-Pressearbeit zuständig ist.

Sie nennt aber allgemeine Informationen: Ein durchschnittlicher Markt mit einer Verkaufsfläche von circa 600 Quadratmeter umfasse rund 12.000 Artikel. Die konkrete Anzahl könne aber je nach Standort variieren. In Hirschberg hat der Investor eine Verkaufsfläche von 780 Quadratmetern für den Drogeriemarkt angegeben. In einem Markt arbeiten laut Edeka Südwest circa acht Personen. "Budni stattet seine Filialen sehr individuell aus und schneidet die jeweiligen Sortimente passgenau auf die Kundenwünsche zu", heißt es von der Pressestelle. So werde das Sortiment auf Basis einer Standortanalyse festgelegt. "Die Faktoren sind zum Beispiel Mitbewerber und die erwartete Kundenstruktur." Sehr stark positioniere sich Budni mit den Themen Nachhaltigkeit, Bio und Naturkosmetik. Das Besondere an den Märkten sei, dass das Drogeriesortiment durch eine Auswahl an haltbaren sowie frischen Lebensmitteln ergänzt wird. Letztere könnten eine Auswahl an Molkereiprodukten sowie Wurst und Convenience-Produkte, bei Bedarf auch Tiefkühlprodukte, frisches Brot, Eier sowie Obst und Gemüse umfassen.