Hirschberg. (ans) In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag hatte Andreas Stadler (FDP) angeregt, die Beleuchtung des Skulpturengartens an der Alten Villa in der Bahnhofstraße zum Wohle von Fauna und Flora in den Abend- und Nachtstunden auszuschalten. "In der Abwägung aller Interessen sämtlicher Nutzergruppen, des Aufwands und unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde hat sich die Verwaltung dafür entschieden, von einer Änderung der Beleuchtungssituation dieser Durchwegung von der Bahnhofstraße zur Mozart- beziehungsweise Fenchelstraße abzusehen", teilte das Bürgermeisteramt gestern in einer Pressemitteilung mit.