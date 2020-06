Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Weniger ist mehr." Das geflügelte Wort, ein sogenanntes "Oxyrom", das auf den ersten Blick ganz widersprüchlich klingt, haben sich Künstler gerne zu eigen gemacht. Auch Fotograf Jessen Oestergard, 1962 in Berlin geboren, in Schwetzingen aufgewachsen und unter anderem Vorsitzender der Künstlerinitiative Schwetzingen, findet das gut.

"Macht nicht so viele Fotos, dafür aber gute", gab er am Samstagvormittag den sieben Teilnehmern seines als "Fotospaziergang" überschriebenen Workshops in der Alten Villa in Leutershausen mit auf den Weg nach draußen. Der veranstaltende Kulturförderverein Hirschberg musste den ersten Termin mit dem freien Fotografen und Dozenten Oestergard Corona-bedingt preisgeben. Der ganztägige Nachholkurs richtete sich wiederum an Hobbyfotografen mit Lust auf Neues. Einzeln führte die Zweite Vereinsvorsitzende, Monika Maul-Vogt, die Teilnehmer an ihren Platz und erläuterte kurz Hygieneschutzmaßnahmen und Abstandsregeln.

Dann war Oestergard an der Reihe: Sein Credo, sich nicht sklavisch der Technik eines Fotoapparates unterzuordnen, bescherte ihm manch dankbaren und erleichterten Blick. "Technik ist das Mittel auf dem Weg zum Sehen", sagte der langjährige Leiter des VHS-Foto-Salons in Schwetzingen. Fotoapparate, sagte er, seien wie kleine Computer, die man in Händen halte. "Unsere Aufgabe ist es, Bilder zu machen, und nicht Handbücher nachzuarbeiten."

Den roten Faden "Spiegel", den er in diesem Workshop anbot, fand auch der jüngste Teilnehmer Benedikt spannend. "Mit Spiegeln zu arbeiten, ist etwas Neues für mich", sagte der 18-jährige, der die Kamera zum 14. Geburtstag bekam. Teilnehmerin Silke sagte, sie habe sich ihre Spiegelreflex zum 50. "gegönnt". Gemeinsam mit ihrem Mann Herbert gehe sie gerne auf "Fotopirsch". Naturaufnahmen und Architektur interessierten sie eher als Porträts, meinte sie. Gerne verwende sie eine Fotokugel. Die Kristallkugel biete faszinierende Möglichkeiten und erzeuge ganz eigene Ansichten. "Ich erhoffe mir heute ein paar Tipps, was man noch so machen kann", sagte sie. Jessen Oestergard nickte: "Lasst Euch draußen auf Ideen bringen."

Das alte Backsteingebäude auf der Rückseite der Alten Villa bot mit seiner verwitterten Front, dem malerischen Dach und den in Holzrahmen gefassten Fenstern eines von vielen schönen Motiven. Durchs Fenster fotografiert, wirkte der amerikanisch anmutende alte Straßenflitzer im Hof wie ein pittoreskes Gemälde.

Andere legten sich ihre Spiegel – Oestergard hatte viele in unterschiedlichen Größen und Formen dabei – unter Pflanzen, Blüten und Bäume. "Es geht darum, dass ihr Bilder macht, die Euch anmachen, solche, wo der Funke überspringt", betonte Oestergard. Und sagte weiter: "Geht ganz langsam vor, macht weniger Bilder, dafür aber intensiver." Das bedeutete, erst mal den Blick schweifen zu lassen, ein Gefühl für die Situation zu entwickeln, den Spiegel anzulegen und dann durchzuatmen. Es gehe um den Prozess, darum, sich einlassen zu können, meinte Oestergard, dessen künstlerische Serien regelmäßig in Ausstellungen zu sehen sind.

Das Zitat des bekannten Fotokünstlers Ansel Adams "Zwölf gute Fotos im Jahr sind eine gute Ausbeute" legte Oestergard seinen Kursteilnehmern für den anschließenden Fotospaziergang durch Hirschberg noch mal ans Herz.