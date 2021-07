Hirschberg. (krs) Ein Bauantrag erhitzte die Gemüter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Es ging um den Umbau und die Erweiterung der Wohnhäuser in der Lettengasse 34 a und 36 – und dafür nötige Befreiungen. Besonders an der deutlichen Überschreitung der Grundflächenzahl – sie gibt den Flächenanteil eines Grundstücks an, der bebaut werden darf – erzürnten sich Teile von GLH und SPD. Trotz Diskussion und Vorbehalten erteilte das Gremium den Befreiungen in getrennter Abstimmung sein Einvernehmen.

Der Bauherr will auf dem benachbarten unbebauten Grundstück zur Talstraße einen Parkplatz mit acht Carports und zwei Stellplätzen sowie Radabstellplätzen errichten. Dafür sollen die drei Grundstücke vereinigt werden, es entsteht eine Fläche von 977 Quadratmetern. Befreiungen braucht der Bauherr für das Gebäude Nummer 36, dort überschreitet das Gebäude die zulässige Trauf- und Firsthöhe um 13 Zentimeter. Weil beide Häuser durch ein Treppenhaus und Balkone einzelner Wohnungen verbunden werden sollen, überschreitet der Komplex außerdem die zulässige Gebäudelänge von maximal 15 Metern. Am kritischsten war die Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl um rund 50 Prozent. Die Verwaltung empfahl nach Austausch mit dem Baurechtsamt, die Befreiungen zuzulassen.

Wie Bauamtsleiter Rolf Pflästerer erläuterte, resultiere die Überschreitung der Trauf- und Firsthöhe aus der energetischen Sanierung der beiden Gebäude. Der Verbindungsbau sei eine Herausforderung. Da der Komplex im Ergebnis aber nicht aussehe wie ein massives Gebäude, sondern eher wie zwei verbundene Einzelhäuser habe er eine untergeordnete Wirkung. Die Überschreitung der Grundflächenzahl entstehe durch Nebenanlagen wie Carports, Zufahrt und einen Spielplatz. "Der Bauherr sicherte zu, dafür Rasengitter und Schotter zu verwenden, somit sind es keine versiegelten Flächen."

Während Werner Volk (FW) lobte, dass der Ortseingang aufgehübscht und der Verkehr in der Lettengasse durch die Parkplätze entlastet werde, sah Thomas Scholz das anders. "Nur weil etwas wasserdurchlässig ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht zur Grundflächenzahl zählt", sagte der Sozialdemokrat. Er fand, dass Umwelt- und Naturschutz auf der Strecke bleiben, und die Abweichung nicht mit der Baunutzungsverordnung vereinbar sei. Bürgermeister Ralf Gänshirt entgegnete, dass es sich um ein recht einmaliges Vorhaben handle, und die Gemeinde sicher nicht noch einmal in die Bredouille komme. Jürgen Steinle (GLH) erwiderte darauf: "Sorry, Herr Bürgermeister, dass es exklusiv ist, ist uns klar, aber nur deswegen zuzustimmen, ist zu einfach." Er erklärte, dass Teile der Fraktion mit den Überschreitungen nicht mitgehen können. So sah Monika Maul-Vogt (GLH) in der Überschreitung der Grundflächenzahl ein "K.-o.-Kriterium". Wie Scholz fand sie, dass sie nicht mit der Baunutzungsverordnung vereinbar sei. Das wiederum sah Bauamtsleiter Pflästerer anders.

Christian Würz (CDU) sagte, das Einvernehmen seiner Fraktion sei an die Zusicherungen des Bauherrn zu Schotter und Rasengittern gekoppelt. Gänshirt betonte, dass dies eingehalten werde. Oliver Reisig (FDP) ging auf die Sicht der Anwohner ein. Der Bauherr betreibe Nachverdichtung und müsse daher keine zusätzlichen Stellplätze schaffen. "Wenn wir heute die Carports ablehnen – das ist im Prinzip die Grundflächenzahl – will ich mir nicht die Schläge der Anwohner abholen, wenn sich die schon angespannte Parksituation in der Lettengasse weiter verschärft."

Das Gremium stimmte getrennt über die Befreiungen ab. Die Überschreitung der Trauf- und Firsthöhe um 13 Zentimeter sowie die Überschreitung der Gesamtlänge genehmigte der Rat bei zwei Enthaltungen von Scholz und Maul-Vogt. Die Überschreitung der Grundflächenzahl ging mit vier Gegenstimmen von Maul-Vogt, Claudia Helmes und Karlheinz Treiber (alle GLH) sowie von Scholz durch.