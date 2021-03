Von Katharina Schröder

Hirschberg. Die Gemeinde will das kommunale W-Lan ausbauen. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses (VA) am Mittwoch erklärte IT-Leiter Michael Frank den aktuellen Ausbaustand und Erweiterungsmöglichkeiten. "So schnell es geht, wollen wir eine Digitalisierungsstrategie für die Gemeinde angehen", sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt. Personal dafür sei aber "äußerst schwer zu finden".

Frank stellte die mittelfristige Strategie der Verwaltung vor. "Mittelfristig" bedeute einen Zeitraum von maximal zwei Jahren. Demnach sollen beide RNV-Bahnhöfe öffentliches W-Lan bekommen. Während in Großsachsen nur ein W-Lan-Hotspot per Antenne auf dem Technikgebäude angebracht werden müsste, sei es in Leutershausen "ein bisschen komplizierter". Hier muss der Zugang erst über Mobilfunk laufen.

Weil es dort kein Technikgebäude gibt, schlägt die Netze BW vor, akkubetriebene Hotspots in Straßenlaternen zu installieren. Ein Glasfaseranschluss lasse sich erst realisieren, wenn die Martin-Stöhr-Schule angebunden ist. Hier hat Frank schlechte Nachrichten: Der Glasfaserausbau durch den Zweckverband Fibernet war ursprünglich für dieses Jahr geplant, verschiebt sich wohl aber nach 2022.

Die Anbindung der beiden RNV-Bahnhöfe koste die Gemeinde für den Bahnhof Großsachsen einmalig 1071 Euro und jährlich 1013,92 Euro, für Leutershausen einmalig 2856 Euro sowie jährlich 1200 Euro. Für die Anbindung der gemeindeeigenen Gebäude wie Rathaus, Sporthallen oder die Alte Villa schlägt die Netze BW eine Lösung mit Hotspots vor. Diese kosten je Stück 20 Euro pro Monat.

Neben der Netze BW wäre der Ausbau auch über den Verein Freifunk Rhein-Neckar möglich. Dieser empfiehlt, vor allem bei der Versorgung der Spielstätten auf hohe Uplink-Werte zu achten, weil bei Sportveranstaltungen viele Bilder und Videos hochgeladen würden. Für den Ausbau der beiden Sporthallen veranschlagt Freifunk Rhein-Neckar rund 900 Euro. Einzelne Standorte mit geringerer Auslastung könnten durch Hardware für je etwa 150 Euro versorgt werden. Die Verwaltung empfahl die Lösung der Netze BW. "Auch wenn wir bisher gute Erfahrungen mit den Freifunkern gemacht haben, ist das für mich nur die zweite Lösung", sagte Frank. "Es ist eben ein Verein, da kann sich immer viel ändern." Außerdem plant die Verwaltung die Erschließung beider Marktplätze durch Mobilfunk, solange Glasfaser noch nicht verfügbar ist. Weitere gemeindeeigene Gebäude könne man kurzfristig für die Allgemeinheit öffnen.

Christoph Kiefer, beratendes Mitglied, merkte an, dass von W-Lan an den Haltestellen in erster Linie RNV-Kunden profitieren und fragte: "Kann sich die RNV nicht am Ausbau beteiligen?"Ähnlich sah es Oliver Reisig (FDP): "Ein Zugang für das ganze Gebiet wäre auf jeden Fall nutzerfreundlicher." Gänshirt nahm die Anmerkung auf, war aber nicht optimistisch. "Am Ende gibt es ein Riesenpaket für den ganzen RNV-Raum und Hirschberg zahlt mehr als nötig."

Matthias Dallinger (CDU) regte angesichts der aktuell unterschiedlichen Anschlussbetreiber an, eine Lösung mit einem zentralen Betreiber abzuwägen. Weitere Standorte für kommunales W-Lan seien für ihn die Alte Schule in Großsachsen und die Alte Synagoge in Leutershausen. Dem schloss sich Leonie Mußotter (GLH) an und ergänzte den Anbau der Alten Turnhalle und der Alten Villa.