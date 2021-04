Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Es herrscht geschäftiges Treiben auf der Baustelle am Landwehrhagener Platz. Große Sandsteinbrocken, Pflastersteine und Holzbalken türmen sich auf dem Parkplatz oberhalb des zukünftigen Spielplatzes zwischen drei Baggern. Auf dem eigentlichen Gelände nimmt alles Formen an. Zwei Klettertürme mit Rutschen stehen bereits, außerdem eine Nest- und eine Doppelschaukel. Eingefasst ist alle mit eben jenen Sandsteinen, auf denen teilweise rote Metallsitze angebracht sind. Auch ein heller Zaun aus verschieden hohen Holzlatten lässt den Platz fast fertig wirken.

Unter anderem eine Nestschaukel und zwei Klettertürme stehen bereits auf dem Spielplatz am Landwehrhagener Platz. Foto: Kreutzer

So ist es, bestätigt der stellvertretende Bauamtsleiter Karl Martiné: "Wir werden in den nächsten zwei Wochen fertig", freut er sich. Immer montags um 9.30 Uhr trifft sich Martiné mit Jörn Schmitt, der mit seiner Garten- und Landschaftsbaufirma die Arbeiten vornimmt, und Georg Schietinger vom Landschaftsarchitektenbüro Hofmann und Röttgen, das mit der Planung betraut ist. Beim "Jour fixe" in dieser Woche werden letzte Kleinigkeiten besprochen: In welche Richtung soll das Tor aufgehen? Wo soll man es platzieren? Eigentlich hätte der Spielplatz Anfang April eröffnet werden sollen. Der späte Schnee und die Bodennässe im Februar haben zu vier Wochen Verzug geführt. Im Hinblick aufs schlechte Wetter Anfang April war das kein großer Zeitverlust.

Schietinger berichtet, dass man sich bei der Planung vorgenommen hatte, alles überschaubarer und weitläufiger zu gestalten. Dabei sollte die altgewachsene Struktur, die auch durch kleine Bäume bestimmt ist, erhalten bleiben. Die beliebten Wasserspiele kommen auch in der neuen Anlage zum Einsatz und sollen sowohl für große wie für kleine Kinder zugänglich sein. Eine Spielplatzplanung sei nie gleich. Um aber ein einheitliches Bild im Ort zu erhalten, versuchte man bereits bei der Gestaltung der Spielstätte in der Großsachsener Hintergasse und in der Leutershausener Herbert-Kunkel-Straße einige Elemente ähnlich anzulegen. So stellen rotgepflasterte Wege ein "rotes Band" zwischen den Spielplätzen her, berichtet Schietinger.

Montags treffen sich hier Georg Schietinger vom Landschaftsarchitektenbüro Hofmann und Röttgen, Jörn Schmitt vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbaubetrieb, sowie der stellvertretende Bauamtsleiter Karl Martiné. Foto: Kreutzer

Bei den Arbeiten habe es keine Schwierigkeiten gegeben, sagt Schmitt: "Wir hatten eben das erste Mal seit vier oder fünf Jahren wieder einen richtigen Winter. Bei einer Winterbaustelle muss man eben damit rechnen, dass das Wetter dazwischenkommen kann." Ansonsten würde es einen "sehr schönen Spielplatz" geben. Er freue sich zudem über die positive Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die auf allen Seiten sehr engagiert ausgefallen sei.

Die vielen Naturmaterialien wie die Sandsteine aus dem Neckartal oder die Spielgeräte aus Robinienholz und der Wasserspielplatz aus Granit sind zwar laut Schmitt nicht die günstigste Wahl, entsprechen aber einem Nachhaltigkeitsgedanken und geben für die Kinder ein angenehmeres Bild ab als ein Betonplatz mit ein paar bunten Metallgeräten. Martiné bestätigte, dass die mit 400.000 Euro veranschlagten Kosten voraussichtlich nicht überschritten würden. Bei den Anschaffungen schlugen vor allem die Spielgeräte zu Buche, die aber immer das Teuerste an einem Spielplatz seien, so die Verantwortlichen. Bis auf kleinere Ausbesserungen wird der Parkplatz nicht in die Baustelle miteinbezogen. Über Baustellenlärm habe sich bisher kein Anwohner beschwert. Das liege vor allem daran, dass diese schon von Anfang an in die Planung involviert gewesen seien.

Da der zum Spielplatz gehörende Bolzplatz vielen Nachbarn wegen der scheppernden Gitter ein Dorn im Auge war, hat man sich etwas einfallen lassen. Zwischen den Zaunelementen aus Metall sind laut dem stellvertretenden Bauamtsleiter Bautenschutzmatten eingebaut worden. Gleiches soll auch zwischen Zaun und Mauer geschehen, was eine Schalldämpfung zur Folge habe.

Eine Einweihungsfeier wird es coronabedingt wohl nicht geben. Das sei aber auch nicht das Wichtigste, findet Martiné denn: "Wichtig ist ja vor allem, dass die Kinder bald auf ihren neuen Spielplatz können."