Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Ihre "erste richtige Stelle" hatte Andrea Auer einst an der Grundschule Großsachsen und war dort 17 Jahre lang als Lehrerin tätig. Jetzt ist sie zurückgekehrt, am 10. November hat sie dort ihren Dienst als neue Schulleiterin angetreten. "Mein Herz hängt an dieser Schule und an den Menschen, die sie gestalten", erzählt die 51-Jährige im Gespräch mit der RNZ.

"Schweren Herzens" sei sie damals gegangen. Aber sie wollte etwas Neues ausprobieren und dazulernen – "ich lerne überhaupt immer gerne etwas dazu – und bewarb sich auf eine Stelle des Staatlichen Schulamtes. Gesucht wurde jemand für die Koordinierung und Einrichtung von inklusiven Maßnahmen und Bildungsangeboten. Zum damaligen Zeitpunkt gab es eine Inklusionsklasse an der Grundschule Großsachsen, und Auer interessierte sich für das Thema, wollte "Einblicke in die Inklusion und die Abläufe im Staatlichen Schulamt" gewinnen. "Außerdem liegt mir die Vielfalt in der Schulgemeinschaft am Herzen", betont Auer. Daher freut sie sich auch, dass es an der Grundschule Großsachsen aktuell ein inkludiertes Kind gibt.

Nach drei Jahren im Schulamt wurde sie 2018 Konrektorin an der Hans-Joachim-Gelberg-Schule in Weinheim-Lützelsachsen. Als sie von der Stellenausschreibung in Großsachsen erfuhr, musste sie nur eine Nacht schlafen, bis die Entscheidung fiel, sich dort zu bewerben, denn die Schule sei ihr immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Sie kenne auch viele der Kolleginnen – 15 Lehrkräfte sind es inklusive der kirchlichen Vertreter und der Sonderpädagogin –, die sie nicht nur fachlich schätzt, sondern auch menschlich toll findet.

"Wir liegen auf einer Wellenlänge, was die Pädagogik betrifft", verdeutlicht Auer. Für sie ist ganz klar: "Der Hauptfokus muss auf den Kindern liegen." Aber auch das Miteinander der Schulgemeinschaft, die Kommunikation, der regelmäßige Austausch mit den Eltern und Kolleginnen sowie mit den Betreuungskräften liegen ihr am Herzen.

Gerade vor dem Hintergrund der zwei coronabedingten Schulschließungen ist ihr es auch wichtig, bei den Kindern nicht nur ein Augenmerk auf die kognitiven Fähigkeiten, sondern auch auf das Emotional-Soziale zu haben. Sie hofft, dass es nicht zu erneuten Schließungen kommt, weil sie glaubt, dass dies für die Kinder sehr schlimm wäre. Vor den Eltern, die das Homeschooling neben ihrem Beruf noch gestemmt haben, zieht sie, die zwei erwachsene Töchter hat, den Hut.

Aktuell ist die Corona-Lage an der Großsachsener Grundschule noch nicht dramatisch: Es gibt unter den insgesamt 146 Schülerinnen und Schülern einen aktiven Corona-Fall. Die Eltern hätten sich sehr umsichtig verhalten und die Schulleitung sofort nach dem positiven Schnelltest informiert, lobt Auer. So habe die Leitung schnellstmöglich entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen können.

Die Grundschule Großsachsen hat aktuelle einen Luftfilter, den die Gemeinde testweise angeschafft hatte. Dieser wandert nun von Klassenzimmer zu Klassenzimmer. Ob noch weitere angeschafft würden, sei ein noch nicht abgeschlossener Entscheidungsprozess, in den nicht nur Schule und Gemeinde, sondern auch die Eltern involviert seien.

Fest steht aber schon, dass die Grundschule Großsachsen in den nächsten Jahren einen Anbau erhalten soll, der unter anderem eine Mensa beinhaltet. Auer lobt hier das schnelle Handeln der Gemeinde und freut sich auf die Veränderung. "Mit Baustellen kenne ich mich aus", meint sie schmunzelnd und verweist auf ihre Erfahrungen mit dem letzten Anbau in Großsachsen 2016 und dem Umbau der Gelberg-Schule.

Überhaupt ist Auer ein positiv denkender Mensch, fröhlich und eine Freundin des "lebenslangen Lernens". Die neue Schulleiterin verrät auch, dass sie "zweisprachig" aufgewachsen ist – "ich kann Hochdeutsch und Dialekt", witzelt sie. Im Allgäu aufgewachsen, hat sie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe studiert, ihr Referendariat im Schwarzwald absolviert, bevor sie ihr "privater Weg" nach Schriesheim führte, wo sie nun seit 20 Jahren mit ihrem Mann lebt. Die beiden Töchter (20 und 22) sind zwar aus dem Haus, kommen aber regelmäßig zu Besuch, worüber sich Auer sehr freut. Als Hobby gibt sie neben Gärtnern, Lesen und Radfahren daher auch Familie an. Aber ihr ganz großes Hobby ist Singen, die neue Schulleiterin gehört dem Jazzchor Heidelberg an. Das passt zu einer Frohnatur wie Andrea Auer.