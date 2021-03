Von Katharina Schröder

Hirschberg. Eine Nachricht kam für die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) in ihrer Sitzung am Dienstag überraschend: Das Landesamt für Denkmalschutz will das Fachwerk der Alten Schule in Großsachsen komplett verputzen. Das erklärte in der Sitzung Andreas Siracusa von der gleichnamigen Firma für Baurestauration aus Ladenburg. "Wenn sie die Vorgabe Vollverputz bekommen, ist das für Sie als Gemeinde eigentlich ein Sechser im Lotto", sagte der Fachmann. Dadurch würden Gebäudeunterhaltung und die vom Ingenieur geschätzten Sanierungskosten von rund 354.000 Euro günstiger.

Ursprünglich hatte die Gemeinde geplant, zuerst das Haus Am Mühlgraben 1 zu sanieren. Weil in Hausnummer 3 aber Mieter leben, schlug die Verwaltung vor, die Sanierungsmaßnahmen zu tauschen und dort zu beginnen. Das Gremium folgte dem Vorschlag. Bei der getrennten Abstimmung über die Restaurierung der Fassade im Vollverputz stimmten die ATU-Mitglieder bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zu.

Die Sanierungsmaßnahmen am Gebäude betreffen hauptsächlich Dach, Fassade, Terrasse und Keller. Den Schwerpunkt bilde die Gebäudehülle, sagte Siracusa. Es bestehe die Gefahr, dass Teile zwischen dem Fachwerk herausbrechen. "Einige Hölzer sind pilzbefallen, manche sogar zerstört", beschrieb er. Ein Grund für den fortschreitenden Befall sei zum Beispiel, dass das Fachwerk nie imprägniert wurde. "Das liegt daran, dass es nie ein Sichtfachwerk sein sollte", sagte der Fachmann. Bis in die 1980er Jahre war die Fassade auch verputzt. "Damals war es der Zeitgeist, dass man alles freilegt." Die heutigen Schäden seien überwiegend in den vergangenen 40 Jahren entstanden, als das Fachwerk eben freigelegt wurde, erklärt er weiter. Ein Vollverputz stelle wieder den Originalzustand des Gebäudes her.

Karlheinz Treiber (GLH) sah sich bestätigt, auch er habe mit dem Originalzustand des Gebäudes im Vollverputz argumentiert. Dass er dafür ist, liege nicht an den geringeren Kosten. "Auch wenn es doppelt so teuer gewesen wäre, wäre ich für den Verputz gewesen", betonte er, räumte aber ein: "Das ist schwer vermittelbar, ich konnte ja nicht einmal meine eigene Fraktion überzeugen." Zustimmung erhielt er von Oliver Reisig (FDP): "Ich erinnere mich an einen flammenden Beitrag von Karlheinz Treiber zum Verputz und bin eigentlich sehr begeistert, dass das Denkmalamt den Originalzustand wiederherstellen möchte." Und man müsse darauf achten, dass man Gebäude kostengünstig erhält. Auch Matthias Dallinger (CDU) sah in dem Beschlussvorschlag eine "sinnvolle und kostengünstige Lösung." Jörg Mayer (FW) konnte ebenso mit dem Verputz leben. Der Bevölkerung müsse man genau erklären, dass es darum geht, den Originalzustand eines historischen Gebäudes wiederherzustellen, sagte Treiber. Sein Fraktionskollege Jürgen Steinle war anderer Meinung: "Für uns wäre es ein hoher Verlust für das Gesamtensemble, wenn das Fachwerk verschwindet." Außerdem befürchte er, dass weitere Gebäude folgen. Monika Maul-Vogt (GLH) fand: "Auch wenn es nicht freigelegt sein sollte, die Großsachsener haben ihr Gebäude so lieb gewonnen. Und kein Mensch käme auf die Idee, den Schiefen Turm von Pisa wieder gerade zu rücken."

Thomas Scholz irritierten verschiedene Formulierungen in den Unterlagen. "Fordert, wünscht oder stimmt das Denkmalschutzamt dem Vollverputz zu?" Siracusa verwies auf Gespräche mit der Sachbearbeiterin und kündigte an, dass ein Bescheid mit der entsprechenden Forderung nach Vollverputz folge.

Dallinger und Bernd Kopp (FW) wollten wissen, ob die Firma Erfahrungen damit habe, den Verputz mit einer vorgesetzten Platte am Fachwerk anzubringen. Diesen Bau bevorzugt das Unternehmen. Siracusa verneinte: "Nicht an historischen Gebäuden, aber auf neuem Fachwerk haben wir das schon gemacht." Wegen der Farbe des Verputzes sei Siracusa interessiert an Schilderungen von Zeitzeugen. Mithilfe vorliegender Fotos sei die originale Farbgestaltung der Fassade nicht unbedingt ausreichend nachvollziehbar.