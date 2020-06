Hirschberg. (ans) Starkregen kombiniert mit einem Defekt an einem Fallrohr sorgte in einer Spedition im Gewerbepark für eine Überschwemmung. Daher war die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg am Donnerstagmittag in der Badener Straße im Einsatz, wie sie auf ihrer Facebook-Seite berichtet. Auf mehreren Hundert Quadratmetern stand zentimeterhoch das Regenwasser und musste mit einigen Wassersaugern entfernt werden.