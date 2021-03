> Christiane Bozoyan ist promovierte Soziologin. Sie arbeitet seit 2017 am Projekt "pairfam" mit und war davor als wissenschaftliche Mitarbeiterin in München, Bern und Frankfurt am Main tätig. Bozoyan und Claudia Schmiedeberg forschen nicht nur gemeinsam, sondern sind auch für die

> Christiane Bozoyan ist promovierte Soziologin. Sie arbeitet seit 2017 am Projekt "pairfam" mit und war davor als wissenschaftliche Mitarbeiterin in München, Bern und Frankfurt am Main tätig. Bozoyan und Claudia Schmiedeberg forschen nicht nur gemeinsam, sondern sind auch für die Koordination des Projekts "pairfam" an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München zuständig. Dieses Projekt ist eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Zusammenarbeit der Universität zu Köln, der LMU München, der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität Bremen.

> Claudia Schmiedeberg arbeitet seit zehn Jahren an dem Projekt "pairfam" mit. Ursprünglich war sie Wirtschaftswissenschaftlerin und hat an der Uni Hamburg promoviert. "Auch wenn es dort um andere Themen ging, sind die Forschungsmethoden dieselben, deshalb war das gar kein so großer Schritt", sagt Schmiedeberg. Sie arbeitet an der LMU und wohnt in Hirschberg, wo sie sich als Vorsitzende der Grünen Liste engagiert. ans

