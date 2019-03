Weinheim. (web) Die Proteste gehen weiter. Die Gegner eines Gewerbegebiets in der "Hinteren Mult" rufen für Samstag, 30. März, 19.30 Uhr, zu einer Demo auf. Sie möchten sich vor Ort treffen und dann - analog, wenn auch leicht zeitversetzt zum traditionellen "Lärmfeuer" auf dem Hirschkopf" - ein Mahnfeuer entzünden.

Denn das Bebauungsplanverfahren für die "Hintere Mult" läuft auf Hochtouren. Bereits Mitte des Monats hatte der Hauptausschuss des Gemeinderats die Verwaltung in nicht-öffentlicher Sitzung beauftragt, in der "Hinteren Mult" eine sogenannte Baulandumlegung vorzunehmen. Dabei handelt es sich um ein Bodenordnungsverfahren, das zumindest zum Teil einer Flurbereinigung ähnelt - allerdings hat es eine völlig andere Zielsetzung. So ist die Baulandumlegung in der Regel an ein Bebauungsplanverfahren gebunden. Die Umlegung kann dabei aber schon vor Inkrafttreten des Bebauungsplans eingeleitet werden.

Dieser Vorgang hatte die Gegner des Gewerbegebiets auf den Plan gerufen. Einige rügten das "heimliche" Vorgehen der Stadt. Doch die Verwaltung weist die Kritik zurück. Ein derartiges Verfahren sei nicht-öffentlich abzuhandeln, so schreibe es die Gemeindeordnung vor, teilt die Stadt auf RNZ-Anfrage mit. Es wird zudem klargestellt, dass keinem der bisherigen Grundstückseigentümer die Enteignung drohe. Die Stadt betreibe im Gebiet "Hintere Mult", das im Flächennutzungsplan bereits seit 15 Jahren als Gewerbefläche festgelegt ist, eine "ganz normale Baulandentwicklung". Dabei definiere der Bebauungsplan die neue Nutzung, die Baulandumlegung baue darauf auf - "so wie in zahlreichen Gebieten in der Vergangenheit", nimmt die Stadt Stellung. Man halte sich an die Vorgaben des Baugesetzbuchs. Das Verfahren diene der Umsetzung des Bebauungsplans, aber eben auch dem Ausgleich der privaten Interessen betroffener Grundstückseigentümer.

Letztere könnten sich eines der neu gebildeten Grundstücke zuteilen lassen oder sie erhalten einen Wertausgleich: Letztlich sei eine Umlegung also ein Tauschverfahren und klar von einer Enteignung abzugrenzen. Im Falle der "Hinteren Mult" biete die Stadt zudem denjenigen Landwirten, die die heutigen Äcker bewirtschaften, Ersatzland an.

Soweit die rechtliche Situation. Ob man das Gewerbegebiet will, bleibt aber eine politische Frage. Laut Auskunft der Stadt haben die Mitglieder des Hauptausschusses diese mehrheitlich mit "Ja" beantwortet. Die andere Seite wird am Samstag sicherlich Gegenargumente liefern.