Hemsbach. (pol/van) Am Dienstag ist ein 80-jähriger Autofahrer verstorben, nachdem er während des Fahrens offenbar eine Herzattacke bekommen hatte. Der Mann war in der Gleiwitzer Straße unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert war. Er wurde regungslos im Fahrzeug vorgefunden und unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert. Trotz aller Versuche verstarb der 80-Jährige wenig später. Die behandelnden Ärzte gehen davon aus, dass Herzprobleme die Todesursache sind.