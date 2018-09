Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. "Es winsche die Kerwebuwe e scheenes Kerwefescht": Vier Tage lang steigt vom Freitag, 21., bis Montag, 24. September, in Leutershausen die "Heisemer Storchekerwe". Das Fest hat eine langjährige Tradition, denn der Ursprung vom eigentlichen Kirchweihfest liegt über 250 Jahre zurück.

Die Feier war grundsätzlich an dem Jahrestag der liturgischen Weihe der Kirche, oft wurde dieses Festdatum aber durch bischöfliches Dekret auf ein anderes Datum verlegt. In Leutershausen findet die traditionelle Kerwe am vierten Sonntag im September statt. Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass in dem bäuerlichen Dorf zur Kerwe Gaukler, Spielleute sowie vorbeiziehende Händler mit vielerlei Waren kamen.

Freitag, 21. September > Ab 19 Uhr: "T-Band" aus Schriesheim rockt zur Storchekerwe im Kerwedorf an der Martin-Stöhr-Schule Samstag, 22. September > 8 Uhr: Flohmarkt rund um die Martin-Stöhr-Schule > 15.30 Uhr: Umzug mit dem Kerwevolk zum Auftakt ab Rathaus > 16 Uhr: Eröffnung der Kerwe im Kerwedorf > 17 Uhr: Kerwe-Konzert mit dem "Musikverein Dossenheim"; Heisemer Storcherennen > 19 Uhr: Partyband "Fresh" aus dem Frankenland im Kerwe-Dorf mit Hits von den Sechzigern bis zu den heutigen Charts Sonntag, 23. September > 11 Uhr: Kerwe-Frühschoppen > 14 Uhr: Kerwe-Umzug ab dem Rathaus zum Kerwe-Dorf, "Kerweredd" und "Hammeltanz" (Schulhof Martin-Stöhr-Schule), anschließend Unterhaltung mit Musik und Vorführungen. Montag, 24. September > 10 Uhr: Frühschoppen in den Gasthäusern > 15 Uhr: Seniorennachmittag in der Aula der Martin-Stöhr-Schule > 20 Uhr: Abschluss der Kerwe in den Gasthäusern.

Um 1880 gab es schon einen Gutselstand, eine Wurfbude, eine Schiffschaukel und ein Karussell mit Holzpferdchen im Bereich der Luisenstraße (heutige Raiffeisenstraße). Heute ist jeder Rummelplatz mit modernen Fahrgeschäften und unterhaltsamen Buden ausgestattet.

Die 33. "Heisemer Storchekerwe" steigt rund um die Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen. Mit Volldampf startet die Kerweparty bereits am Freitag, 21. September, ab 19 Uhr, auf dem Kerweplatz mit der "T-Band" um Sänger Klaus Schenk aus Schriesheim unter der Regie der IG "Heisemer Storchekerwe", die auch für die Bewirtung sorgt.

Den offiziellen Auftakt bildet am Samstag der kleine Umzug mit dem "Kerweschlackel", dem Kerwevolk und den "Kerwegäscht" ab dem Hirschberger Rathaus. Auf dem Weg werden die "Kerweboschte" die geschmückte Fichte aufnehmen und zum Kerwedorf tragen. Zum Prozedere gehört der offizielle Fassbieranstich um 16 Uhr durch Bürgermeister Manuel Just, das Stellen der Kerwefichte mit Kerweböller und -kuchen. Mit dabei sind Weinhoheiten und Trachtenabordnungen aus der Region.

Ein Fest mit jahrhundertelanger Tradition: Nicht fehlen darf bei der "Heisemer Storchekerwe" der Kerwewein von Ernst Bock (linkes Bild, r.). Höhepunkt ist der Umzug (r.) durch den Ortsteil am Sonntag mit anschließender "Kerweredd" und dem "Hammeltanz". Fotos: Brand

Der Musikverein aus Dossenheim übernimmt die musikalische Unterhaltung. Die Jugend ist anschließend zu Wettbewerben auf Stelzen und Pedalos eingeladen. Die Partyband "Fresh" aus dem Frankenland lässt es über das Jahr bei unzähligen Volksfesten so richtig krachen. Nachdem die Jungs auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim kräftig gefeiert wurden, kommen die Stimmungsmacher in knapp zwei Wochen nach "Hause" ins Kerwedorf um 19 Uhr. Die Gruppe spielt Hits aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren bis zu den aktuellen Charts.

Nach dem traditionellen Kirchgang findet am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Kerweplatz ein Frühschoppen statt. Um 14 Uhr startet der bunte Umzug mit Vereinsbeteiligung durch die Straßen.

Im Kerwedorf erwartet der Kerweschlackel die Besucher zum Hammeltanz, der "Kerweredd", Musik und Tanz. Für das leibliche Wohl der Feiernden sorgen der Fanclub "Rote Teufel" und der SVK Leutershausen mit Spezialitäten aus der heimischen Küche, Kaffee, Kuchen und Getränken.

Am Montag ist ab 10 Uhr der traditionelle Frühschoppen in den Gaststätten angesagt. Die Leutershausener Senioren feiern ab 15 Uhr in der Schulaula beim Seniorennachmittag des Sing- und Volkstanzkreises (SVK) und der Gemeinde. Mitwirkende sind das Kerwevolk vom SVK und das "Original Odenwald Set". Ab 20 Uhr wird der Kerwe-Abschluss in den Gasthäusern gefeiert.