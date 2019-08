Von Annette Steiniger

Bergstraße/Heiligkreuzsteinach. Geschichten über Zeitreisen sind ein probates Mittel vieler Autoren. Aber die Reise eines Jungen aus der Vergangenheit in die für uns dennoch weit zurücklegende Zukunft ist dann doch eine sehr außergewöhnliche Angelegenheit. Auf diese interessante Idee ist Kinderbuchautorin Andrea Liebers aus Heiligkreuzsteinach gekommen.

"Midas" heißt das spannende Werk, eines der neusten der in der Bücherbranche sehr aktiven Schriftstellerin, die schon an die 60 Bücher verfasst hat. Die 58-Jährige bezeichnet sich selbst als Kinderbuchautorin, hat sie doch bislang nur je ein Erwachsenen- und ein Jugendlichenbuch verfasst, der Rest sind alles Geschichten für Kinder.

"Ich fühle mich der Denkwelt von Kindern nahe", erklärt sie, warum sie sich auf dieses Genre konzentriert hat. Und das kommt an: Die Stiftung Lesen und die Leipziger Buchmesse haben "Finn macht es anders" 2018 mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet.

Liebers achtet darauf, dass sie kindgerecht schreibt, und schafft es dabei aber auch, schon den Kleinen Moral, Toleranz und einen Sinn für Geschichte zu vermitteln. Schon als Kind hat sie sich für vergangene Zeiten, untergegangene Reiche und Völker interessiert und letztlich Germanistik und Latein studiert.

Auch in "Midas" entführt sie ihre jungen Leser, gedacht ist das Buch für Acht- bis Zwölfjährige, in die Vergangenheit. Und was bietet sich besser als Schauplatz an als die hiesige Region? Gibt es doch zahlreiche historische Funde, die es heute noch zu bestaunen gibt.

Und so sind Schriesheim, Ladenburg und Hirschberg nicht zufällig als Schauplätze gewählt. "Ich finde es höchst spannend, wenn verschiedene historische Schichten sichtbar werden", sagt Liebers. Sei es jetzt aus der Zeit der Römer, des Mittelalters oder der Kelten. "Und nicht zuletzt wohne ich hier", ergänzt die Autorin. Die geheimnisvolle Höhle, in der die Zeitreise des Steinzeitjungen Midas beginnt, befindet sich in Schriesheim. Ursprünglich war sie wirklich rein fiktiv, doch später erfuhr Liebers, dass es in den Weinbergen tatsächlich eine Höhle gibt. Beim Gutshof, der in dem Buch vorkommt, hat Liebers an die "Villa Rustica" in Großsachsen gedacht, doch den Begriff zu verwenden, hat sie vermieden, weil er ihr für Kinder doch etwas zu komplex erschien.

Ladenburg wird aus demselben Grund im Buch auch nicht als "Lopodunum" bezeichnet, sondern als Ladenburg. Die Kleinen können so ihre unmittelbare Umgebung im Buch wiederfinden. Aber nicht nur aus diesem Grund lohnt das Buch. Die Geschichte ist einfach spannend und lebendig geschrieben, man fiebert mit dem zehnjährigen Midas mit, der in der zunächst dunklen Höhle plötzlich etwas Blaues sieht und vom Jahr 8500 vor Christi Geburt ins Jahr 250 nach Christi Geburt reist. Er trifft auf eine interessante Kultur im Römischen Reich und wird doch glatt für den Gott Mithras gehalten.

Apropos: Bewusst thematisiert die Kinderbuchautorin in ihrem Buch verschiedene Religionen, die es tatsächlich gab und die friedlich nebeneinander her lebten. Damit will sie auch vor dem Hintergrund der heutigen Zeit ein Zeichen für mehr Toleranz setzen. Ein Zeugnis des Mithras-Kultes, der in dem Buch vorkommt, ist ein entsprechendes Relief, das heute im Lobdengau-Museum zu sehen ist. Überhaupt möchte Liebers gerne alle Kinder einladen, auch anhand ihres Buches Geschichte vor Ort zu entdecken.

Auch der künftigen Rektorin der Ladenburger Erich-Kästner-Schule, Angelika Bindert, hat das Buch sehr gut gefallen, es sei "eine tolle Schullektüre". Das Buch soll "als Projekttag für die schulinterne Amtseinführung" verwendet werden.