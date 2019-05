Der Badesee in Heddesheim öffnet erstmals am morgigen Samstag seine Tore. Allerdings dürfte das Wetter am ersten Saisontag nicht gerade einladend sein. Fotos: Dorn

Von Günther Grosch

Heddesheim. In sengender Hitze Schlange stehen vor den Kassenhäuschen? Das war einmal. Zumindest gilt dies für die Anwender der neuen, kostenlosen Bezahl-App "eTickets Heddesheim", die ab sofort schon vor dem Betreten des Heddesheimer Badesees einfach und unkompliziert von zuhause aus das Lösen von Eintrittskarten ermöglicht.

Und das selbst dann noch, wenn man schon auf dem Badeseeparkplatz angekommen ist und die langen Warteschlangen in der prallen Sonne sieht. Mit der elektronisch heruntergeladenen Eintrittskarte kommt man über den Saisonkarteneingang an der Kasse zügig auf das See-Gelände.

Die neue App "eTickets Heddesheim" ist kostenlos und schnell auf das Handy geladen.

Rechtzeitig vor der Saisoneröffnung an diesem Samstag, 11. Mai, hat Bürgermeister Michael Kessler den neuen Service für die Gäste des gemeindeeigenen Freizeitgeländes zusammen mit dem Entwickler der App, Patrick Theobalt, vorgestellt.

Erfahrungen sammeln

Mit dieser könnten sowohl Einzeltickets als auch Kinder-, Abend- und Zehnerkarten gekauft werden, so Theobalt. Beim Öffnen des Programms zeigen sich zunächst die Auswahl der zur Verfügung stehenden Tickets und deren Preise. Nach der Auswahl bezahlt man mit Kreditkarte oder über Bezahlkonten wie PayPal. Hat man die Karte gekauft, bekommt man einen QR-Code auf das Handy überspielt. Am Eingang lässt man das Ticket an der Kasse abscannen, und schon ist man drin. Die online gekauften Tickets sind unbegrenzt gültig und nicht an einen bestimmten Tag gebunden.

Habe sich die Sache erst einmal eingespielt, könne er sich am See in absehbarer Zeit einen voll automatisierten Eingang mit stationärem Scanner vorstellen, so Kessler. Natürlich rechnet der Bürgermeister nicht damit, dass "auf Anhieb 50 Prozent der Badegäste" die App nutzten. Das Ganze bleibe überdies ausbaufähig und optimierbar. Jetzt gelte es, Erfahrungen zu sammeln und das Angebot in die Köpfe zu bekommen. Dann sei schließlich auch ein elektronisches Eintrittskartensystem für die Heddesheimer Eisbahn und das Hallenbad denkbar. Jährlich besuchen rund 500.000 Gäste die drei Freizeiteinrichtungen.

Die "eTickets"-App ist Teil der Digitalisierungsstrategie der Tabakgemeinde. Diese wird auch vom Land finanziell gefördert. Schon seit einiger Zeit können Parksünder ihre Knöllchen elektronisch begleichen.

Info: Die App ist hier sowie in App-Stores zu finden.