Von Max Rieser

Heddesheim. Als hätte das Wetter gewusst, dass die Saison am Heddesheimer Badesee wieder ohne Einschränkungen startet, wartete es am Eröffnungstag mit frühsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein auf.

Zu den ersten Gästen gehörte Christoph Bund, der schon um kurz nach 8 Uhr am Morgen den Sprung ins kühle Nass wagte. Um sich einzustimmen, stieg er zuerst in das 22 Grad warme, beheizte Schwimmbecken. Danach ging es dann in den mit 14 Grad doch noch knackig kühlen See: "Es war einfach herrlich", berichtete er fröhlich. Er komme schon seit 42 Jahren an den Badesee, wo er sich fühle "wie im Urlaub". Deshalb kaufen er und seine Frau auch immer das Saisonticket. Im vergangenen Jahr war er wegen des regnerischen Wetters aber nicht zur Eröffnung gekommen. Dass das Duschen seit diesem Jahr eine Gebühr von 50 Cent kostet, finde er "okay", sagt Bund.

Loisa Kabbe und ihre Mutter Marlies schwammen gemächlich am Strand des Sees entlang. Den beiden schien die Temperatur nichts dabei auszumachen: "Wir wollten gleich die Ersten sein", berichteten sie strahlend. Dass das Wasser noch kalt sei, habe sie nicht abgeschreckt. Ihre Devise: "Augen zu und durch", sagte Loisa Kabbe. Auf das Schwimmen hätten sie sich schon die ganze Zeit gefreut, zumal sie im vergangenen Jahr keine Saisontickets mehr hatten ergattern können, da die Anzahl wegen der Pandemie limitiert war.

Das vergangene Jahr war auch am Heddesheimer See von Corona-Auflagen geprägt. Neben Regeln wie einer Anmeldung, der Kontaktnachverfolgung und bestenfalls dem Kauf eines Online-Tickets über die App "eTickets Heddesheim", die schon 2020 galten, kam im vergangenen Jahr noch die 3 G-Regel dazu. Dadurch kam es im Eingangsbereich immer wieder zu Schlangenbildung, da die Kontrolle der verschiedenen Nachweise zeitintensiv war. Das alles ist vorerst Geschichte, und außer an eine Badehose, einen Badeanzug oder Bikini und einem Handtuch braucht man beim Besuch des Sees an nichts mehr zu denken.

"Bei den Vorbereitungen auf das Badejahr ist alles glattgegangen", berichtete der Leiter der Heddesheimer Bäder, Christopher Di Vita. Das Team vom vergangenen Jahr sei vollzählig mit in die neue Saison gestartet, und nur an der Herrenumkleide sei man mit einer kleineren Sanierung nicht ganz fertig geworden. Noch etwas begleiten werde Besucherinnen und Besucher sowie die Mitarbeitenden eine Baustelle neben dem Eingangsbereich. Dort wird eine Biogasanlage eingebaut: "Das sieht zwar nicht schön aus, ist aber im Hinblick auf die Energiepreise die beste Lösung", betonte Di Vita. Das Tragen einer Maske in den Sanitäranlagen und das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern wird zwar weiterhin empfohlen, ist allerdings keine Pflicht mehr. Auch das Limit von 100 Eintrittskarten, die täglich an der Kasse des Sees erworben werden konnten, wurde aufgehoben, sodass man auch ohne Smartphone das Eintrittsgeld wieder an der Kasse entrichten kann.

Wer einen der begehrten 600 Spinde, die jede Saison aufs Neue gebucht werden müssen, ergattern will, muss sich sputen. Die Vergabe findet am Samstag, 14. Mai, ab 8 Uhr vor Ort statt.