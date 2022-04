Von Günther Grosch

Heddesheim. Einfallsreich, realitätsnah und spannend geschrieben, mit Gespür für das Umfeld der Akteure und mit nuancenreichen Beobachtungen: Rolf Schmitt, Bankbetriebswirt und ehemaliger Leiter der Immobiliengesellschaft eines Kreditinstituts aus der Region, hat seinen ersten Kriminalroman veröffentlicht. Darin lässt er viel Blut den Neckar hinunterfließen.

Ein Buch zu schreiben und am Ende "sein" erstes Exemplar druckfrisch in den Händen zu halten: "Für jeden Autor stellt dies eine Herausforderung und zum Schluss eine Genugtuung dar", sagt Schmitt. Die "Angst vor dem weißen Blatt" habe ihn jedoch nicht befallen, als er im Februar 2021, "bewaffnet mit Laptop, Drucker und Papier", zur Tat schritt.

"Ich hatte Anfang und Schluss bereits im Kopf", so der 63-jährige Heddesheimer. Andererseits verhehlt er im Gespräch mit der RNZ die anfängliche Sorge nicht, "nach 50 Seiten keine Ideen mehr zu haben". Was sich aber als unbegründet erwies, wie die letztlich 250 Seiten des Krimis beweisen. Eine akribische Recherche, angereichert mit strukturierten Studien der handelnden Personen sowie ein detailreich beschriebenes Szenario der Örtlichkeiten "noch ehe der erste Satz geschrieben war", zählen zu Schmitts Eigenschaften. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, wenn man sich mit Eintritt in den Ruhestand dazu entschließt, einen lange gehegten Traum zu verwirklichen.

"Auch Ingrid Noll fing erst mit 55 Jahren an, Krimis zu schreiben", nennt Schmitt die allerdings "in einer anderen Liga schreibende" Lady of Crime als Vorbild. Durch einschlägige Literatur und Fernsehkrimis "vorgebildet", holte sich Schmitt weiteres Know-how bei Dieter Klumpp, einem ehemaligen Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mannheim, und bei Joachim Bock, einem Vorsitzenden Richter am Mannheimer Landgericht. Mit Erfolg, wie seine mörderische Spur von Mannheim und Heidelberg aus bis unter die heiße Sonne des mehr als 1700 Kilometer entfernten Valencia an der Costa Blanca beweist. Nicht weit davon, in dem rund 100 Kilometer entfernten Denia, besitzen Schmitt und seine Ehefrau Pia seit 2016 ein Ferienhaus. Dass der Täter dem Leser von Anfang an bekannt ist, weil er ihm bei dessen mörderischem Tun über die Schulter schaut, stellt kein Manko dar. Schmitt, dem ein nachvollziehbarer Plot gelungen ist, liegt nicht daran, einen Action-Krimi zu schreiben. "Mir ist es eher darum gegangen, aufzuzeigen, was den Täter treibt."

So nahm vor fast einem Jahr an Schmitts Schreibtisch die "Entsetzliche Wut" – so der Romantitel –, deren Ursprünge bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichen, ihren Anfang: Clemens Hofstädter, millionenschwerer Erbe einer von seinen Eltern gegründeten Metallbaufirma, ist gerade dabei, seine Zelte in Heidelberg abzubrechen und zu seiner Tochter nach Spanien auszuwandern, als sein Leben aus den Fugen gerät.

Schmitt gelingt es, traumatische Kindheitserlebnisse, Erpressung und Mord sowie den Versuch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ebenso gekonnt miteinander zu verweben wie er die Ermittlungsarbeit der Polizei authentisch zu Papier zu bringt. Auch wenn er seine Beschreibungen, vor allem die der Örtlichkeiten, mitunter arg detailverliebt ausmalt. Und warum ein Regionalkrimi, die es "wie Sand am Mittelmeer" gibt? Es ist "der Wiedererkennungswert bei den Lesern", der die Faszination ausmacht, glaubt Schmitt. "Wer in der Gegend wohnt und sich auskennt, kann sich die Handlung vorstellen. Zugleich können Reiselustige Spaß an Regionalkrimis finden, da sie so neue Orte kennenlernen oder ihre Urlaubsregion, in der sie schon einmal waren, wiedererkennen."

Wer wie Schmitt erst einmal mit dem schriftstellerischen Virus infiziert ist und das Ganze in nur knapp sechs Monaten niederschreibt – bereits an Weihnachten 2021 hielt er sein "Premierenbaby" in den Händen –, der fiebert dem nächsten Buch entgegen. "Natürlich wird es ein Krimi". Ideen dazu haben bereits Gestalt angenommen. Man wird von dem "Schreibtischtäter" Schmitt und seiner Romanfigur, dem pensionierten Kriminalhauptkommissar Werner Wellinger, wieder hören und lesen. Jetzt aber will Schmitt erst einmal die Resonanz auf seinen Erstling abwarten. Bringen den passionierten Golfspieler, Hobbykoch und Ahnenforscher neben Ehefrau Pia doch auch noch seine Enkel Liam und Henry auf andere Gedanken. Nicht zu vergessen Jacky, ein Exemplar der aus China stammenden Hunderasse Shih Tzu, der gleichfalls zur Entspannung von mörderischen Gedanken beiträgt.

Info: Rolf Schmitt: "Entsetzliche Wut", erschienen bei Books on Demand, Norderstedt; ISBN 978-3-7557-2606-7; erhältlich unter anderem in der Bücherecke am Heddesheimer Rathaus.