Heddesheim. (pol/mün) Am Mittwochmittag suchten Trickdiebe eine 73-jährige Frau in Heddesheim heim. Sie verschafften sich unter dem Vorwand, als Telekom-Mitarbeiter eine Überprüfung durchführen zu müssen, Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Dabei entwendeten sie unbemerkt Bargeld und mehrere Sparbücher der Dame. Anschließend verließen sie die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer sollen zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Beide sprachen Hochdeutsch.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203/93050 entgegen.

Diese Tipps gibt die Polizei: