Von Max Rieser

Heddesheim. Es herrscht noch reger Handwerkerbetrieb im sanierten Hallenbad bei der letzten Begehung von Bürgermeister Michael Kessler vor der Wiedereröffnung. Die Dienstleister müssen sich sputen, denn schon am kommenden Montag um 17 Uhr öffnet das Bad wieder für Besucher. Worauf Kessler und auch Bäderbetriebsleiter Christopher Di Vita, der auch für den Heddesheimer See zuständig ist, besonders stolz sind, ist der neue Saunabereich. Die Komplettsanierung war Teil des zweiten Bauabschnitts des Schwimmbads. Im Rahmen des ersten Abschnitts mit einem Investitionsvolumen von 2,4 Millionen Euro wurde die Schwimmhalle renoviert. Schon da war klar, es würde nicht bei einer Maßnahme bleiben, denn es gab noch zu viele Ecken, bei denen man sah: "Es muss etwas getan werden", wie der Bürgermeister sagte.

Beim Betreten des Bades gibt es einige kleine Änderungen. Wer an der Kasse das Eintrittsgeld entrichtet hat, erhält ein farbiges Armband, einen sogenannten "Transponder". Rot steht für Sauna, Blau für den Badebereich. So können die Mitarbeiter erkennen, ob sich jemand unrechtmäßig in einem der Bereiche aufhält. Der Transponder wird in der Umkleide auch zum Verschließen der Schränke genutzt. Im Umkleidebereich sei bei der Planung vor allem Übersichtlichkeit wichtig gewesen, so Kessler.

Die Türen der Kabinen stehen automatisch immer offen, solange sie nicht belegt sind. Ebenso die Spindtüren, damit direkt erkennbar ist, welche noch verfügbar sind. Außerdem gibt es zusätzliche Schließfächer für Fahrrad- oder Motorradhelme. Hat man seine Schließfachnummer vergessen, ist das nicht mehr weiter schlimm. Man kann einfach das Transponderarmband an einen von zwei kleinen Bildschirmen halten und bekommt seine Nummer angezeigt.

Für Vereine und Schulen wird es neben einer größeren zeitlichen Verfügbarkeit auch mehr Raum im Bad geben. Ein neuer Gerätebereich bietet viel Platz für allerlei Schwimmutensilien. Das Flaggschiff des Bauabschnitts ist aber sicher die neue Saunalandschaft, die in ihrer Ausstattung einem Luxushotel Konkurrenz machen könnte. Ein weitläufiges Areal lädt zum Entspannen ein. Auch auf eine Initiative der Sauna-Stammgäste wurde Rücksicht genommen. So gibt es jetzt einen Aufenthaltsbereich, in dem man zusammen essen und trinken kann. Über eine Sprechanlage können sogar direkt von dort Speisen und Getränke im Schwimmbad-Bistro bestellt werden.

Neben einem Dampfbad – das aufgrund der Coronalage noch nicht genutzt werden darf – einer großzügigen Sauna mit Tageslicht und einem Bereich für Fußbäder, gibt es nun auch einen neu angelegten Außenbereich. Aufhalten können sich die Badegäste dort schon ab nächster Woche, die Außensauna wird allerdings erst im Dezember in Betrieb genommen. Im Kaltwasserbereich können die Saunagänger sich mit einer Regendusche oder einer Eimerdusche abkühlen. Der Ruhebereich wurde etwas verkleinert, bietet aber noch Platz für zehn Liegen – eine Glasfront gibt den Blick auf den neuen Garten frei.

Dass das 2,7 Millionen Euro schwere Projekt länger gedauert habe als zunächst angedacht, habe seine Gründe vor allem in der Pandemie, berichteten Kessler und Di Vita. So habe es Lieferschwierigkeiten bei den Heizkörpern und bei der Belüftung gegeben. Auch die Grenzschließungen hätten die Arbeiten gebremst, da so zeitweise Handwerker ausgefallen seien. Doch nicht nur die Sauna bedurfte der Modernisierung, bis dato mussten sich auch die zehn Mitarbeiter eine gemeinsame Umkleidekabine teilen. Jetzt gibt es einen getrennten Bereich für Männer und Frauen. Außerdem einen Aufenthalts- und Besprechungsraum mit einer kleinen Küche, damit sich die Angestellten selbst versorgen können.

Man sei in Zukunft noch mehr auf Zuschüsse angewiesen, sagte Kessler, in den letzten Jahren seien es um die 600.000 Euro jährlich gewesen. Es sei jetzt aber vor allem wichtig, dass der Betrieb losgehe, um wieder einen Kundenstamm zu etablieren. Dafür gibt es im September attraktive Angebote wie beispielsweise den Schwimmbadeintritt für einen Euro oder die Sauna-Tageskarte für acht statt zwölf Euro.

Die genauen Öffnungszeiten sowie Preise und Hygieneregeln (die Drei-G-Regel ist zu beachten) findet man auf der Internetseite der Gemeinde unter www.heddesheim.de, wo es in Kürze auch einen kurzen Film zum "neuen" Bad geben wird.