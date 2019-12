Heddesheim. (pol/mün)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntagnachmittag ein Hybrid-Gabelstapler im Heddesheimer Gewerbegebiet auf einem Firmengelände in der Edekastraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim kam mit vier Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle, berichtet die Polizei.

Dennoch brannte der Gabelstapler völlig aus. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.